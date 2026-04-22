Así se llaman los malagueños: los nombres y apellidos clásicos siguen siendo mayoría

Las claves

Las claves Generado con IA En Málaga, los nombres tradicionales como Antonio, Francisco y José siguen siendo los más comunes entre la población masculina. Para las mujeres, nombres como María, María del Carmen y Carmen encabezan el ranking de los más repetidos en la provincia. García es el apellido más frecuente en Málaga, tanto como primer como segundo apellido, seguido por González, Sánchez y Fernández. Algunos nombres tradicionales, especialmente femeninos como Juana Josefa, Josefa Luisa y Prudencia, están en peligro de extinción por su escaso uso en las nuevas generaciones.

En los últimos años, los nombres de los recién nacidos van variando hacia nuevas tendencias, aunque los más repetidos entre la población siguen siendo los más tradicionales. Así se detalla en la Estadística de nombres y apellidos de los andaluces a 1 de enero de 2026, publicada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

A nivel andaluz, los nombres de Antonio y María del Carmen continúan siendo los más frecuentes en Andalucía en los últimos años. Estos dos nombres pertenecen sobre todo a personas mayores, presentando una edad media por encima de los 50 años en ambos casos.

En la provincia de Málaga, Antonio también encabeza el ranking, seguido por Francisco y José, que completan el podio de los nombres más comunes.

En cuarto lugar se encuentra Manuel, y en quinta posición está José Antonio. El ranking de los 10 nombres más repetidos en Málaga sigue con Juan, Francisco Javier, Rafael, Alejandro y Daniel.

En el caso de las mujeres, María lidera en Málaga, seguido de María del Carmen y Carmen en tercera posición.

Ana ocupa el cuarto puesto, seguido de otro nombre compuesto: Ana María. También se incluyen Francisca, Isabel, Josefa, Dolores y Antonia, muy vinculados a generaciones anteriores y que aún se encuentran entre los diez nombres más usados en la provincia.

En cuanto a los apellidos, García es el más repetido en Málaga, tanto en primer apellido como segundo. Como primer apellido aparece en 27,68 de cada mil malagueños y como segundo en 27,56 por mil. Sumando ambas posiciones, alcanza los 53,89 por mil, prácticamente el doble que el siguiente en la lista.

Tras García, el ranking se completa con González, Sánchez, Fernández y López.Martín y Rodríguez se alternan en el sexto y séptimo lugar según se trate del primer o segundo apellido. Ruiz, Pérez y Jiménez cierran el top diez.

Nombres "en peligro de extinción"

Otro enfoque en el análisis por edad de los nombres de la población andaluza consiste en identificar aquellos que se encuentran “en peligro de extinción”. Esta situación afecta a los nombres que llevan más de dos décadas sin usarse, es decir, están sometidos a dicho riesgo aquellos nombres cuyos portadores más jóvenes nacieron hace al menos veinte años.

Principalmente corresponden a nombres femeninos y de uso más tradicional, entre los que destacan Juana Josefa, Josefa Luisa y Prudencia, ya que las personas más jóvenes que portan estos nombres hace más de treinta años que nacieron.