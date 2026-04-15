El pueblo costero donde se elabora la receta de pulpo más antigua: una técnica con siglos de historia

El pueblo costero donde se elabora la receta de pulpo más antigua. Ministerio de Agricultura y Pesca

Las claves

Las claves Generado con IA El pulpo seco es una receta tradicional de Adra, en la costa de Almería, que destaca por su sabor intenso y su preparación artesanal. La técnica consiste en limpiar y colgar el pulpo al aire libre durante varios días, aprovechando el clima, la brisa marina y el sol. El proceso requiere experiencia para conseguir el punto exacto, resultando en un pulpo con capa exterior crujiente y un interior jugoso. Esta elaboración ancestral forma parte de la identidad de Adra, transmitiéndose de generación en generación como símbolo de su historia y entorno.

En la costa de Almería hay un producto poco conocido fuera de la zona que empieza a llamar la atención por su singularidad. Se trata del pulpo seco, una elaboración tradicional que se sigue haciendo en Adra y que destaca por su sabor intenso y su forma de preparación completamente artesanal.

Mucho antes de que existieran neveras o sistemas de refrigeración, conservar el pescado era cuestión de supervivencia. En este rincón del Mediterráneo, como en tantos otros pueblos costeros, se desarrollaron métodos que hoy podrían parecer simples, pero que en realidad esconden un profundo conocimiento del entorno.

El pulpo seco nace de esa necesidad: aprovechar el clima seco, la brisa marina y el sol para transformar un producto fresco en algo completamente distinto. El proceso no tiene pasos industriales.

El pulpo se limpia, se prepara y se cuelga al aire libre durante varios días. Sin embargo, lo que parece fácil requiere experiencia, porque hay que saber cuándo hay que retirarlo, cómo protegerlo y en qué momento alcanza su punto exacto.

El resultado no se parece al pulpo que la mayoría conoce. Su aspecto cambia, su aroma se intensifica, su textura evoluciona hasta ofrecer una experiencia diferente.

Al cocinarlo, normalmente a la brasa o al horno, aparece una combinación muy particular. Una capa exterior ligeramente crujiente que contrasta con un interior jugoso y lleno de sabor.

Es un producto que sorprende incluso a quienes están acostumbrados a la cocina marinera, porque no busca parecerse a nada, sino mantener su propia identidad.

Adra no es uno de los destinos más conocidos de la costa andaluza, pero guarda algo que muchos lugares han ido perdiendo.

Una identidad que no ha sido diseñada para atraer visitantes, sino que ha crecido de manera natural. El pulpo seco forma parte de esa identidad. No es una moda ni una invención reciente, sino el resultado de años de adaptación al entorno y de una tradición transmitida de generación en generación.

Por eso, cuando se prueba, no solo se degusta un alimento, sino también una forma de entender un poquito más la identidad de Adra.