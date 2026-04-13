Joyería MARCOS y Longines presentan las novedades de la colección HydroConquest en un exclusivo encuentro

Las claves nuevo Generado con IA Joyería Marcos y Longines presentaron las novedades de la colección HydroConquest en un exclusivo evento en el Gran Hotel Miramar de Málaga. El encuentro contó con la presencia de Elena Orozco, directora de Longines España, y Aurelio Marcos, director de Joyería Marcos, junto a representantes y clientes. Los asistentes pudieron descubrir las nuevas piezas de la colección HydroConquest en un ambiente distendido, reforzando la relación entre ambas firmas y sus clientes. Joyería Marcos consolida su posición como referente en alta joyería y relojería de lujo en Málaga, apostando por experiencias únicas y diferenciadoras.

Joyería Marcos, referente en alta joyería y relojería de lujo en Málaga, ha celebrado un evento exclusivo junto a la prestigiosa firma suiza Longines en el emblemático Gran Hotel Miramar, en un entorno privilegiado frente al mar Mediterráneo.

La cita tuvo como objetivo la presentación de las novedades de la icónica colección HydroConquest, una de las líneas más representativas de Longines, reconocida por su espíritu deportivo, su elegancia contemporánea y su precisión técnica.

El encuentro contó con la presencia destacada de la directora de Longines España, Elena Orozco, junto a otros representantes de la firma, quienes compartieron con los asistentes las claves de la evolución de la colección y su posicionamiento dentro del universo de la alta relojería deportiva.

Equipo de la Joyería MARCOS.

Por parte de Joyería Marcos, el evento estuvo presidido por Aurelio Marcos, director de Joyería Marcos, quien ejerció de anfitrión en una jornada marcada por la cercanía, el diálogo y la pasión compartida por la relojería de excelencia.

Celebrado durante el día, en un ambiente luminoso y relajado frente al mar, el evento permitió a los invitados descubrir las nuevas piezas de la colección HydroConquest en un contexto único, donde el entorno mediterráneo dialogaba con la esencia técnica y estética de la firma suiza.

Tras la presentación, los asistentes disfrutaron de un cóctel exclusivo que favoreció el intercambio de impresiones y la creación de sinergias entre clientes, invitados, representantes de la marca y el equipo de Joyería Marcos.

El encuentro se desarrolló en un ambiente distendido y elegante, reforzando las relaciones entre las distintas partes y consolidando el compromiso conjunto con la excelencia y la experiencia de cliente.

Varios de los invitados a la presentación.

Con esta iniciativa, Joyería Marcos refuerza su estrecha colaboración con Longines y su compromiso por ofrecer experiencias únicas que van más allá de la relojería, acercando a sus clientes al universo emocional, técnico y cultural de las grandes firmas internacionales.

Fundada en 1942, Joyería Marcos ha consolidado su posición en Málaga como la joyería de lujo de referencia, contando con las marcas más prestigiosas del sector.

Con dos boutiques en la prestigiosa calle Marqués de Larios y una sólida presencia online —líder en España en e-commerce de relojería de lujo—, la firma ofrece un catálogo exclusivo que incluye marcas de reconocimiento mundial como Rolex, Cartier, Tudor, Hublot, TAG Heuer, Longines, Grand Seiko, Bell & Ross, Hamilton, dinh van, Gucci, Damiani, además de su propia colección de joyería.

A lo largo de su trayectoria, Joyería Marcos ha destacado por su vocación de servicio, su cercanía con el cliente y su apuesta por experiencias diferenciadoras, consolidándose como un referente nacional en el universo de la alta relojería y joyería.