600 bailarines en el Muelle Uno: la espectacular imagen que ha transformado el puerto de Málaga con Antonio Banderas

Las claves nuevo Generado con IA Unos 600 bailarines participaron en un espectáculo de danza impulsado por Antonio Banderas en el Muelle Uno del Puerto de Málaga. El evento, dirigido por la reconocida bailarina Lucía Lacarra, se celebró ante el Centro Pompidou y reunió a estudiantes, profesores y profesionales de la danza de Andalucía. La iniciativa forma parte del Festival Internacional de Danza Tip Toe, que busca acercar las artes escénicas a la ciudadanía y sacar la danza de los teatros a las calles. Antonio Banderas destacó que este tipo de festivales pretende celebrarse anualmente, apostando por la inclusión de la danza en la vida cultural de Málaga.

Unas 600 personas, según la organización, han participado este domingo en un espectáculo de danza impulsado por Antonio Banderas que ha convertido el Puerto de Málaga en una gran barra de ballet, dirigida por Lucía Lacarra.



El evento ha tenido lugar en el Muelle Uno, ante el Centro Pompidou de Málaga, en el marco del Festival Internacional de Danza Tip Toe, que impulsa Banderas, quien ha dicho que esto es el comienzo de unos festivales que se van a celebrar cada año.



Banderas ha destacado que el objetivo es "sacar las artes escénicas a la calle, sacarlas de los escenarios y ponerlas al servicio de los ciudadanos".



Con Lucía Lacarra a la cabeza, unos seiscientos estudiantes, profesores y profesionales de la danza de toda Andalucía y la provincia de Málaga han participado en este evento único.



El objetivo es compartir con la ciudad uno de los ejercicios fundamentales del ballet, una práctica que refleja la disciplina, el trabajo y la dedicación que hay detrás de esa técnica, además de "la belleza y elegancia de este arte", ha indicado el Teatro del Soho CaixaBank.