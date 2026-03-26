Abre en Málaga un nuevo parque de ocio con 4.000 metros cuadrados: "El área de juegos más grande de España"

Las claves nuevo Generado con IA Altitude Trampoline Park reabre en Málaga con nuevas instalaciones de 4.000 metros cuadrados en el Polígono Guadalhorce. El parque incluye el área de juegos multinivel más grande de España, con zona específica para bebés y el novedoso 'Glow Golf'. Entre las novedades destacan espacios de ocio digital, ampliación de camas elásticas y circuitos de agilidad. El centro ofrece salas tematizadas para cumpleaños y reservas para actividades y celebraciones ya disponibles en su web.

El ocio familiar en Málaga suma una nueva propuesta. Altitude Trampoline Park reabrirá sus puertas en Málaga con unas instalaciones ampliadas y una nueva ubicación, en el Polígono Guadalhorce. En total, contará con 4.000 metros cuadrados, albergando la zona de juegos multinivel "más grande de España", según aseguran desde la firma.

La reapertura será este viernes 27 de marzo. El parque de camas elásticas y juegos abrió por primera vez sus puertas en 2018 en Málaga Nostrum, y ahora regresa en un espacio nuevo "y mucho más amplio que el anterior".

Las nuevas instalaciones cuentan con 4.000 metros cuadrados dedicados al ocio y 3.000 metros cuadrados de aparcamiento, con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa para familias, grupos de amigos y visitantes de todas las edades.

La reapertura supone una transformación integral del concepto original. Más allá de las tradicionales camas elásticas, el nuevo Altitude Málaga incorpora varias zonas temáticas y más experiencias.

Entre las principales novedades destaca el nuevo 'playground' multinivel, "el más grande de España", que además cuenta con una zona específica para bebés. A esta propuesta se suma el 'Glow Golf', un recorrido temático "e instagrameable" pensado para competir en grupo en un ambiente visual e inmersivo.

Así serán las instalaciones del nuevo parque.

El centro también apuesta por la tecnología con el espacio Megapíxel, una zona de ocio digital e interactivo que combina actividad física y juegos tecnológicos. Además, el parque amplía sus zonas de salto con nuevas camas elásticas, áreas de mates y circuitos de agilidad.

Otra de las apuestas del nuevo espacio son las salas tematizadas para cumpleaños y celebraciones. "Estamos emocionados de volver a conectar con el público malagueño. Esta nueva ubicación nos ha permitido dar un salto de calidad, tenemos más espacio para celebrar los mejores cumpleaños de la provincia y hemos añadido atracciones que no se encuentran en ningún otro lugar de la ciudad", señalan desde la dirección del centro.

Las reservas para sesiones de salto, playground, minigolf y celebraciones ya están disponibles a través de la página web del parque.