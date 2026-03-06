Certamen “Pasión en Cartel” y exposición exclusiva de tronos en miniatura en el centro comercial Rosaleda

Varios de los tronos en miniatura expuestos en el centro comercial Rosaleda.

Las claves nuevo Generado con IA El Centro Comercial Rosaleda lanza el certamen artístico "Pasión en Cartel" para elegir la imagen de la Guía Cofrade 2027, abierto a múltiples disciplinas creativas. Las inscripciones al concurso serán del 2 al 8 de marzo y la votación pública online tendrá lugar del 9 al 12 de marzo. Las 20 obras más votadas formarán parte de una exposición física desde el 21 de marzo, fecha en la que también se inaugura una muestra de tronos en miniatura de Alejandro Sánchez. El centro comercial abrirá todos sus establecimientos durante los principales días festivos de Semana Santa para facilitar compras y ocio.

El Centro Comercial Rosaleda reafirma su compromiso con la cultura y las tradiciones malagueñas lanzando su nueva campaña de Semana Santa. Bajo el lema “Pasión en Cartel”, el centro convoca a artistas y creativos para diseñar la que será la imagen oficial de su emblemática Guía Cofrade 2027.

El certamen admite todo tipo de disciplinas artísticas: desde la fotografía y el dibujo hasta el diseño digital y el collage. El objetivo es encontrar una mirada fresca y profunda de la Pasión de Málaga.

Fases del concurso: Las inscripciones estarán abiertas del 2 al 8 de marzo . Posteriormente, el público podrá votar sus obras favoritas de forma online entre el 9 y el 12 de marzo .

Premios y Reconocimientos: El ganador, además de ilustrar la portada de la Guía Cofrade 2027, recibirá un premio de 100€ en CeX. Asimismo, las 20 obras más votadas formarán parte de una exposición física en las instalaciones del centro comercial a partir del 21 de marzo.

La magia del detalle: Alejandro Sánchez en Rosaleda

Coincidiendo con la inauguración de la exposición de carteles el 21 de marzo, el centro comercial Rosaleda acogerá una muestra excepcional del artista malagueño Alejandro Sánchez.

Algunos de los tronos expuestos.

Los visitantes podrán disfrutar de sus célebres tronos en super miniatura, obras que destacan por un nivel de detalle y realismo asombroso, capturando la esencia de las grandes cofradías malagueñas en un formato único.

Aperturas especiales en Semana Santa

Para facilitar las compras y el ocio de los malagueños y visitantes durante la semana más importante de la ciudad, el Centro Comercial Rosaleda confirma que abrirá la totalidad de sus establecimientos (tiendas, restauración y ocio) los siguientes días festivos:

Domingo de Ramos (29 de marzo)

Jueves Santo (2 de abril)

Viernes Santo (3 de abril)

Domingo de Resurrección (5 de abril)

Con esta programación, Rosaleda no solo se posiciona como un referente de compras, sino como un espacio de encuentro cultural indispensable para vivir la Semana Santa malagueña desde el arte y la participación ciudadana.