Guía de planes para el fin de semana en Málaga: fiestas gastronómicas, mercadillos y teatro

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ofrece este fin de semana una variada agenda con mercadillos, exposiciones, teatro y festivales culturales para todos los públicos. La pasarela flamenca ‘Con 2 lunares’ reúne a más de 40 diseñadores en el Gran Hotel Miramar los días 21 y 22 de febrero. Se celebran fiestas gastronómicas como la V Ruta de la Cuchara en Rincón de la Victoria y jornadas del Espárrago Silvestre y la Tagarnina en Montecorto. Museos como el Pompidou, el Carmen Thyssen y el Museo Ruso presentan exposiciones destacadas, y hay actividades familiares y solidarias en varios municipios de la provincia.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. Regresan los mercadillos, las fiestas dedicadas a la gastronomía, festivales, exposiciones y actividades para toda la familia. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 20, 21 y 22 de febrero.

-Málaga de Moda impulsa la pasarela flamenca ‘Con 2 lunares’. La Diputación organiza los días 21 y 22 de febrero en el Gran Hotel Miramar nueve desfiles con más de 40 diseñadores en una cita dirigida a profesionales del sector, público especializado y amantes de la moda flamenca.

-Teatro del Soho CaixaBank acoge ‘Los dos hidalgos de Verona’. El espacio cultural malagueño recibe los días 20 y 21 de febrero esta comedia temprana de William Shakespeare, que explora las tensiones entre la amistad y el amor. Las funciones tendrán lugar viernes y sábado a las 19.00 horas y las entradas pueden adquirirse en la web del teatro, en taquilla y en los puntos de venta de El Corte Inglés.

-Málaga de Festival. La ciudad arranca este viernes un ciclo que incluye más de 125 actividades culturales en 55 espacios entre el 12 de febrero y el 5 de marzo, con cine, música, charlas y actividades diversas para todos los públicos.

-Mercado de Invierno en Muelle Uno. Del 23 de enero al 15 de marzo, de 10:00 a 22:00 horas, este espacio se llena de color, aromas y propuestas artesanales.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Mariano Fortuny en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la exposición temporal de Mariano Fortuny, una selección de más de una treintena de obras, entre dibujos y grabados, pertenecientes a la colección del Musée Goya de Castres.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. El Museo del Automóvil y la Moda de Málaga celebra el sábado un taller sobre programación con Minecraft. El espacio presenta además la exposición temporal Dior: Coded, donde lo artesanal y lo digital conviven para ofrecer una experiencia única al visitante, junto a sus habituales visitas teatralizadas.

Actividades en la provincia

-V Ruta de la Cuchara en Rincón de la Victoria. Con 27 restaurantes y 3.700 euros en premios. La cita gastronómica tendrá lugar del 20 de febrero al 1 de marzo y ofrecerá una variada selección de platos de cuchara o guisos acompañados de bebida —caña, refresco o agua— por un precio de cuatro euros.

-II Jornadas Gastronómicas del Espárrago Silvestre y la Tagarnina en Montecorto. El municipio acoge este sábado desde las 12.00 horas, en la carpa municipal instalada en el campo de fútbol, una cita que incluirá cocina en vivo, mercado agroartesanal, catas de vino y música en directo, entre otras actividades.

-XV Fiesta de la Molienda en Riogordo. El municipio acoge del 20 al 22 de febrero una cita que combina tradición, cultura y gastronomía en homenaje al aceite de oliva virgen extra de la Axarquía, con exposiciones, conferencias, cocina en directo y visitas guiadas a los olivares y al molino del siglo XVI donde se mostrará el proceso artesanal de molienda.