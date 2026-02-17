Confirmado por el Gobierno: "Los mayores de 65 años pueden asistir al cine un día a la semana a un precio de 2 euros"

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en una imagen de archivo. Foto: Rafael Martín Solano / Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA El programa Cine Sénior permite a los mayores de 65 años asistir al cine un día a la semana por solo 2 euros en toda España. Esta iniciativa es una subvención directa del Ministerio de Cultura a las salas de cine para compensar la rebaja en el precio de la entrada. Para acceder al descuento, es necesario acreditar la edad y residencia legal en España; las entradas pueden adquirirse en taquilla o por medios electrónicos. En la última edición, la asistencia de mayores de 65 años creció un 83%, consolidando los martes como uno de los días de mayor afluencia en los cines.

Tras la pandemia, las salas de cine habían perdido alrededor del 40% de espectadores respecto a 2019 y las personas mayores eran el grupo que más tardaba en regresar. Así nació Cine Senior, un programa a nivel estatal que ofrece descuentos para los mayores de 65 años en las salas de cine españolas.

Este programa permite que las personas de 65 años o más vayan al cine un día a la semana (normalmente los martes) pagando solo 2 euros por entrada, en sesiones ordinarias y para cualquier película no calificada como X.

Se articula como una subvención directa del Ministerio de Cultura a las salas de cine, que reciben ayuda pública para compensar la rebaja aplicada al precio real del ticket.

La edición vigente comenzó el 24 de junio de 2025 y se prolonga hasta junio de 2026, ampliando así la duración respecto a las campañas anteriores. En toda España participan 397 espacios con más de 2.900 pantallas, entre ellos numerosos cines andaluces.

Para acceder a la entrada a 2 euros, la persona debe tener 65 años o más, residir legalmente en España y acreditar la edad con DNI, pasaporte, tarjeta de residencia u otro documento equivalente tanto en la compra como en el acceso a la sala. El descuento no es acumulable a otras promociones o bonificaciones, por lo que se aplica de forma única sobre el precio de la entrada del programa.

Las entradas pueden comprarse en taquilla o por medios electrónicos, según ofrezca cada cine. En Andalucía, esto supone que cualquier persona mayor de 65 años puede planificar su “día de cine” semanal —habitualmente el martes— en las salas adheridas de provincias como Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz, Córdoba, Jaén, Huelva o Almería, consultando previamente si el cine participa en Cine Sénior 2025–2026.

El objetivo es doble: sostener la viabilidad económica de las salas y garantizar el derecho de los mayores a disfrutar de la cultura independientemente de su renta o lugar de residencia.

En la primera edición de este programa (julio–diciembre de 2023) los mayores de 65 años supusieron el 25,5% de las entradas vendidas los días de campaña, con 924.724 tickets sénior sobre un total de 3,66 millones.

En la segunda edición (mayo–diciembre de 2024) la asistencia sénior creció un 83%, hasta 1.689.115 espectadores, y los martes se consolidaron como el tercer mejor día de la semana para los cines, por detrás del sábado y el miércoles.

El Gobierno enmarca Cine Sénior en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro del componente dedicado a revalorizar la industria cultural.