Esta es la calle que más se repite en Málaga: 91 vías llevan su nombre en la provincia

Los nombres de calles, plazas y avenidas combinan geografía, historia, religión y vida cotidiana, dibujando un mapa simbólico de Málaga. El Callejero Digital de Andalucía Unificado (CDAU), permite consultar las que más se repiten, ya que recopila la información oficial de todas las vías y portales de la comunidad.

A 1 de enero de 2026, el CDAU contabiliza en Andalucía más de 290.000 vías y 2,3 millones de portales. Solo en 2025, el callejero andaluz incorporó más de 1.850 nuevas vías y cerca de 60.000 portales, además de modificar unas 23.800 vías y 169.000 portales existentes.

El análisis de los 100 nombres de vía más frecuentes revela un claro protagonista: ‘Andalucía’, que se consolida como el nombre más repetido de toda la comunidad, con casi 700 calles, avenidas y plazas. Granada lidera el recuento provincial con más de 120 referencias, y en Málaga también es la más repetida, con 91 vías que llevan ese nombre.

El peso de las provincias andaluzas también se deja sentir en el callejero malagueño. Los datos muestran que ‘Málaga’ es uno de los nombres más utilizados en las vías de su propio territorio, con más de 80 calles, mientras que denominaciones como ‘Córdoba’ o ‘Granada’ superan la treintena.

El patrón se repite en toda Andalucía: los nombres provinciales son más frecuentes en las calles de su propio territorio.

‘España’ ocupa el puesto 24 del ranking andaluz, con alrededor de 300 referencias, y aparece de forma recurrente también en Málaga. A mayor distancia figuran nombres como ‘Guadalquivir’ y ‘Madrid’, en los puestos 50 y 70, y completan la lista de los más habituales ‘Europa’, ‘Ronda’ y ‘Alhambra’.

La historia y la cultura aportan otro de los grandes bloques del callejero. Federico García Lorca encabeza la clasificación, con más de 500 vías en toda Andalucía. Le siguen Miguel de Cervantes (447) y Blas Infante (372), todos ellos presentes en la provincia malagueña.

Junto a estos nombres, destacan figuras especialmente vinculadas a Málaga, como Pablo Picasso y María Zambrano, que figuran entre las más representadas del conjunto andaluz.

En cuanto a la presencia femenina, Clara Campoamor es la primera mujer en la clasificación global, con cerca de 240 vías y el puesto 33. María Zambrano y Mariana Pineda ocupan las posiciones 57 y 65, mientras que Rosalía de Castro queda fuera del ‘top 100’, en el puesto 112, con 90 referencias.

El análisis territorial revela también especializaciones provinciales. Sevilla concentra nombres como Doctor Fleming, Velázquez, Murillo o Vicente Aleixandre; Granada, referencias como Federico García Lorca, Mariana Pineda, Alhambra, Escuelas, Ermita o Eras.

En Málaga, en cambio, sobresale la abundancia de vías llamadas ‘Alta’, un guiño toponímico ligado a la orografía urbana.

El tercer gran bloque lo forman las referencias religiosas. ‘Cruz’, ‘San José’, ‘San Antonio’, ‘Calvario’, ‘San Sebastián’, ‘San Juan’, ‘San Francisco’, ‘Santa Ana’, ‘San Isidro’ y ‘San Miguel’ encabezan la lista.

Completan el mosaico las calles que describen el propio espacio urbano —‘Nueva’, ‘Real’, ‘Alta’, ‘Mayor’, ‘Ancha’—, habituales en cascos históricos y ejes principales.

No falta la botánica mediterránea: ‘Olivo’, ‘Jazmín’, ‘Clavel’, ‘Encina’, ‘Romero’, ‘Azucena’, ‘Azahar’, ‘Álamo’, ‘Amapola’ o ‘Tomillo’. En términos de frecuencia, destacan también los nombres vinculados a la Constitución, segunda posición global con 562 vías; ‘Iglesia’, en quinto lugar con 441, y ‘Nueva’, octava, con más de 400 apariciones.

Los diez nombres de calles más repetidos en Andalucía