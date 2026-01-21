Confirmado por el Imserso: se amplía el plazo para reservar viajes por España desde 100 euros este 2026

El Imserso da una segunda oportunidad a los jubilados y demás beneficiarios que se quedaron fuera del plazo inicial para sus viajes subvencionados en 2026, ampliando el periodo para pedir plaza y reservar.

Gracias a esta prórroga, todavía es posible acceder a estancias organizadas desde precios muy reducidos, en torno a poco más de 100 euros, en destinos de costa e interior pensados específicamente para las personas mayores.

El plazo ordinario para pedir participar en el programa se cerró meses antes del inicio de la temporada, pero el Imserso ha aprobado una ampliación del periodo de solicitudes para cubrir las plazas que han quedado vacantes.

Esto significa que, durante buena parte de 2026, los mayores que reúnan los requisitos mínimos todavía pueden presentar su solicitud y obtener la acreditación necesaria para reservar viaje, ya sea por vía telemática o presencial.​

Para beneficiarse de estos viajes subvencionados es necesario ser pensionista de jubilación del sistema español, pensionista de viudedad a partir de cierta edad, o cumplir los requisitos de edad fijados para otras pensiones y prestaciones asimiladas.

También se contempla la participación de personas mayores de 65 años aseguradas o beneficiarias de la Seguridad Social, que pueden viajar con cónyuge o pareja aunque esta no reúna todos los requisitos de pensión.​

Los precios oficiales de los viajes del Imserso para la temporada 2025‑2026 están recogidos en la previsión de precios publicada por el propio organismo, donde se fija que las escapadas más baratas —capitales de provincia de 4 días y 3 noches— parten de 132,91 euros en temporada baja.

Las opciones más caras —10 días en Canarias con transporte en temporada alta— alcanzan los 564,72 euros. Entre esos dos extremos se sitúan la mayor parte de los paquetes: estancias de costa peninsular con transporte por 309,22 euros en baja temporada o circuitos culturales de seis días en el entorno de los 312,51 euros, con variaciones según destino, fechas y servicios incluidos.

A partir de ahí, el importe aumenta según el número de días, el tipo de alojamiento, si incluye transporte y si se trata de destinos peninsulares, insulares o circuitos de interior, manteniéndose en todo caso por debajo de los precios habituales del mercado turístico.

Cómo solicitar​

El proceso se divide en dos pasos: primero, presentar la solicitud para entrar en el programa y obtener la acreditación; después, utilizar esa acreditación para reservar viaje en los canales habilitados.

La solicitud se puede registrar por internet, rellenando el formulario oficial en la sede electrónica, o entregarse en papel en los puntos de registro admitidos, y una vez concedida la acreditación, la persona beneficiaria puede acudir a agencias colaboradoras o a los sistemas de reserva en línea para elegir destino y fechas dentro de las plazas disponibles.​

Dado que las plazas se asignan en función de la acreditación y la disponibilidad en cada destino, resulta recomendable realizar la solicitud lo antes posible dentro de este periodo ampliado para aumentar las opciones de obtener el viaje deseado.