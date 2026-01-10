Fran (26) abre una peluquería en Alhaurín de la Torre y pela en su primer día al alcalde: "Me ha dejado guapísimo"

Con solo 26 años y en el primer día de vida de su propio negocio, Frisør Studio, Fran Romero ya puede decir que ha empezado fuerte. Tanto que el primer cliente en sentarse en su sillón ha sido nada más y nada menos que el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova.

En el marco de la inauguración, el alcalde ha dejado una imagen muy divertida sentado en el sillón para mostrar la total confianza que deposita en los jóvenes emprendedores del pueblo. Esta nueva peluquería-barbería no es el primer negocio que abre en manos de un joven en los últimos meses.

Con solo 22 años, el cocinero Cristian Plaza también se ha lanzado con muchísima ilusión a la aventura de abrir su propio negocio en el pueblo, la Taberna El Teatro, en plena avenida Adolfo Suárez, que es todo un éxito desde el pasado mes de noviembre, cuando el local abrió sus puertas.

En el caso de la nueva peluquería, esta está ubicada en la calle San Miguel número 9, junto a la plaza de San Antonio, y ha sido inaugurada este mismo sábado en un acto sencillo pero simbólico al que asistieron el alcalde y la concejala de Comercio, María del Mar Martínez. Como marca la tradición en este tipo de aperturas, el Ayuntamiento hizo entrega a Fran Romero de un obsequio como recuerdo de un día que, para él, no olvidará fácilmente.

El propio alcalde ha sido quien horas después ha compartido en sus redes sociales sus imágenes en la peluquería, agradeciendo el trato recibido y recomendando el nuevo negocio. Villanova destacaba que Fran es un joven del municipio que, tras pasar dos años trabajando en Noruega para seguir formándose, tenía claro que quería volver a casa y emprender en Alhaurín. “A mí me ha dejado muy guapo para mi cumpleaños que es mañana”, escribía, animando a los vecinos a apoyar el comercio local y el emprendimiento joven.

Detrás de la apertura hay un recorrido profesional sólido. Fran Romero acumula ocho años de experiencia en el sector de la peluquería y la barbería, los dos últimos en el extranjero, y se ha formado en la prestigiosa academia Grupo Nebro. Ahora, tras encontrar el local y el momento adecuados, ha decidido dar el paso y convertirse en su propio jefe. Él mismo define esta nueva etapa como “un sueño hecho realidad y el comienzo de algo grande”.

Desde el Ayuntamiento, la concejala María del Mar Martínez subrayó precisamente ese carácter emprendedor y la apuesta por abrir un negocio en el municipio, invitando a los alhaurinos a conocer el nuevo espacio y probar sus servicios. También puso el foco en el auge de peluquerías y barberías en la localidad en los últimos tiempos, algo que, en sus palabras, refleja que “nos gusta cuidar nuestra imagen”.

Frisør Studio ofrece servicios de peluquería y barbería masculina y abre de lunes a viernes de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas, además de los sábados por la mañana. El negocio cuenta con presencia en Instagram bajo el nombre Frisør Studio y permite pedir cita previa a través de la plataforma Booksy, para todos aquellos a los que el alcalde de Alhaurín de la Torre les haya podido dar envidia.