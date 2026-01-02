Guía de planes para el fin de semana en Málaga: cabalgatas de Reyes, mercadillos y fiestas navideñas

Las claves nuevo Generado con IA Málaga ofrece numerosos planes para el fin de semana previo a Nochebuena: mercadillos navideños, alumbrados, fiestas gastronómicas y actividades en barrios y pueblos. Destacan el Parque de Navidad en el Auditorio Municipal, la Fiesta Mayor de Verdiales, el Poderío Market, espectáculos de luz en calle Larios y videomapping en la Catedral. La provincia organiza ferias de queso, concursos gastronómicos, fiestas populares como la de las Migas en Torrox y zambombás en diferentes municipios. La programación cultural incluye musicales, exposiciones en museos, cuentacuentos solidarios, rastros y actividades familiares en espacios emblemáticos de la ciudad.

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga, el primero del año 2026. En los últimos días de las vacaciones de Navidad, vuelven a estar muy presentes los planes para toda la familia, con parques, mercadillos, alumbrados o fiestas en las barriadas, entre otras opciones que podrás encontrar durante los días 2, 3, 4 y 5 de enero.

-Gran Cabalgata de Reyes Magos de Málaga. Los Reyes saldrán en Cabalgata desde el Ayuntamiento el 5 de enero a las 17.00 horas, tras ser recibidos en la Casa Consistorial por los miembros de la Corporación. Inmediatamente después, saludarán desde el balcón del Ayuntamiento antes de subir a sus carrozas para iniciar el cortejo.

-Fiestas y cabalgatas en los distritos de Málaga. Los once distritos de Málaga han organizado una amplia programación de actividades para celebrar la llegada de los Reyes Magos. En Palma-Palmilla habrá fiestas infantiles el 2 de enero y otra el 3 de enero; en el distrito Centro los actos tendrán lugar el 3 de enero, con la llegada de los Reyes, y el 4 de enero, con la Gran Cabalgata del Este; el 3 de enero se celebrarán las cabalgatas y pasacalles en Carretera de Cádiz, Churriana y Puerto de la Torre; el 4 de enero se desarrollarán las actividades en Ciudad Jardín, Bailén-Miraflores, Cruz del Humilladero y Teatinos-Universidad; y finalmente, el 5 de enero tendrá lugar el pasacalle y la recepción de los Reyes Magos en el distrito de Campanillas.

-Parque de Navidad en el Auditorio Municipal Cortijo de Torres. Cuenta con la casa de Papá Noel, un Árbol Mágico y una pista de hielo exterior considerada la más amplia de Andalucía. Con horario de lunes a viernes a partir de las 17:00 horas y fines de semana y festivos desde las 12:00 horas.

-Alumbrado navideño en Málaga. El espectáculo de luz y sonido de calle Larios se mantendrá hasta el 4 de enero. Los días 24 y 31 de diciembre y el 5 de enero el encendido permanecerá activo, aunque sin música. Los pases diarios son a las 18:30, 20:30 y 22:00 horas.

-Videomapping de Navidad en la Catedral de Málaga. Cuenta con la proyección arquitectónica El pescador de sueños, un homenaje a los cenacheros con una duración de entre ocho y nueve minutos. Se podrá ver todos los días a las 19:00, 20:30 y 22:00 horas hasta el 4 de enero de 2026 (excepto el 24 y 31 de diciembre).

-Parque navideño en Teatinos. Hasta el 6 de enero, ubicado en la explanada de la calle Decano Agustín Moreno, que incluye actuaciones musicales, talleres, teatro, atracciones infantiles y puestos de comida.

-Programación cultural en Málaga durante la Navidad. La música, el teatro, las exposiciones y talleres dirigidos a toda la familia componen la programación cultural de Navidad. Los distintos espacios de la ciudad acogen actividades especiales para todos los públicos durante estas fechas. Aquí encontrarás todas las actividades.

-Belén Municipal en el Patio de Banderas del Ayuntamiento. Abierto hasta el 6 de enero. Se trata de un Belén clásico que recrea escenas de la Natividad de Jesús con más de 400 figuras y detalles referentes a Málaga, sobre una superficie de 150 metros cuadrados. Se puede visitar todos los días en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

-Belén de la Diputación de Málaga. La sede en calle Pacífico inaugura la Navidad con su Belén, compuesto por 1.900 figuras de barro y más de 20.000 miniaturas. Visitas de 10:00 a 21:00 h; 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a 14:00 h; cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

-Mercadillo navideño de Muelle Uno. Se organiza en casetas de madera con puestos de moda, artesanía, decoración navideña, juguetes, regalos y productos gourmet, y también incluye gastronomía y opciones de ocio en un entorno con ambiente festivo. El mercado está abierto al público todos los días de 10:00 a 22:00 horas.

-Espectáculo de Navidad en el Jardín Botánico‑Histórico La Concepción de Málaga. Cuenta con un recorrido nocturno de luz, sonido y fantasía inspirado en Alicia en el País de las Maravillas. Puede visitarse hasta el 6 de enero de 2026, con pases desde las 18:30 hasta las 22:30 horas.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel durante 10 semanas en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas. Además, se puede visitar la exposición temporal 'La Ruta del Cabrio', un homenaje a la libertad de la conducción a través del coche descapotable y al estilo de la década de los 60. Podrá visitarse del sábado 20 de diciembre al 5 de enero y está incluida en la entrada general del museo.

Planes en la provincia

-Mercado Navideño de Mijas. Cuenta con casetas de artesanía, gastronomía y puestos solidarios, ofreciendo productos locales, decoración navideña y regalos típicos. Se celebrará del 28 de noviembre al 5 de enero, de 11:00 a 19:00 horas, en la Plaza de la Constitución de Mijas Pueblo.

-Parque Navideño en Marbella. Podrá visitarse hasta el próximo 4 de enero, en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, con cierre el día 1 de enero. Cuenta con castillos hinchables, pista de hielo y otras atracciones.