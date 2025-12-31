Color Comunitaria culmina la ficción sonora ‘Caparrós’ con la publicación de su sexto episodio

Las claves nuevo Generado con IA Color Comunitaria ha publicado el sexto y último episodio de su ficción sonora ‘Caparrós’, dedicada a los acontecimientos en torno a la muerte de Manuel José García Caparrós en 1977. La serie, que inicialmente estaba prevista en cinco episodios, se amplió debido a la extensión del metraje final, alcanzando una duración total de 141 minutos y más de 4.200 reproducciones en plataformas. El elenco supera el centenar de participantes e incluye actores profesionales, vecinos y personas sin experiencia, con guion de Juana Torrijos y música original de Miguel Ángel Vera ‘El Argonauta’. ‘Caparrós’ cuenta con subvención del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga y se suma a otras producciones de la emisora que recuperan episodios clave de la memoria local.

La radio comunitaria malagueña Color Comunitaria ha concluido la ficción sonora Caparrós con la publicación de su sexto y último episodio. La serie, inicialmente concebida en cinco partes, se amplió al advertir que el metraje final del capítulo previsto duplicaba la duración habitual.

Tras el estreno de la obra en diciembre de 2024, el segundo episodio vio la luz el 1 de diciembre de este año. Durante este mes se completó el montaje de los restantes capítulos, que ya suman más de 4.200 reproducciones en diversas plataformas. Puede escuchar los capítulos en este enlace.

Con una duración total de 141 minutos, Caparrós se sitúa como la segunda producción más extensa de Color Comunitaria —solo superada por La desbandá— y la primera en número de episodios. La emisora estudia ahora su próximo proyecto sonoro, aún sin temática definida, que se desarrollará durante al menos dos años.

La producción recrea, desde un enfoque ficcional, los acontecimientos que rodearon la muerte de Manuel José García Caparrós durante la manifestación por la autonomía andaluza en 1977. "En unas ocasiones hemos dramatizado los hechos. En otras, no nos ha quedado más remedio que hacer expreso el secreto", apunta Alejandro Blanco, codirector junto a Rafi Virella.

El proyecto cuenta con guion de Juana Torrijos y revisión del grupo Bicicleta Atómica, además de la música original de Miguel Ángel Vera El Argonauta. El elenco supera el centenar de participantes, entre ellos actores profesionales, vecinos y personas sin experiencia previa. La mezcla sonora, a cargo de Blanco, está diseñada para una escucha inmersiva con auriculares.

Parte del equipo ha participado también en un videopodcast especial donde Javier Hueso, Menchu Alcalá, Francisco Gumiel, Teresa Alarcón, Álvaro Olivares, Vera y los codirectores comentan sus escenas más significativas. En las próximas semanas se difundirán nuevos materiales que profundizan en el contexto histórico y artístico de la obra.

Subvencionada por el Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga, Caparrós continúa la línea de producciones con las que Color Comunitaria rescata episodios decisivos de la memoria local, como La desbandá o La revuelta de las faeneras.

"Esperamos que este formato ayude a las generaciones más jóvenes a conocer esta parte de la Historia", señala Virella. Blanco añade que "esto también sirve para seguir demostrando que en Palma Palmilla se hacen cosas que aportan valor al conjunto de la ciudad".