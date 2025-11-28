Guía de planes para el fin de semana en Málaga: luces navideñas y fiestas gastronómicas en los pueblos

Llega el fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos y actividades, como la esperada inauguración de las luces navideñas en varios municipios, además de mercadillos, fiestas gastronómicas y exposiciones. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 28, 29 y 30 de noviembre.

-Encendido del alumbrado navideño en Málaga. Este viernes, 28 de noviembre, a las 18:30 horas, calle Larios acoge el inicio oficial de la Navidad con el espectáculo “Imagine”, cuyos artistas pulsarán el botón de encendido.

-GastroWine en La Térmica. Del 28 al 30 de noviembre, festival enogastronómico de Sabor a Málaga con 18 bodegas, seis puestos de restauración y mercado de productos locales. Entrada gratuita.

-Belén de la Diputación de Málaga. La sede en calle Pacífico inaugura la Navidad con su Belén, compuesto por 1.900 figuras de barro y más de 20.000 miniaturas. Visitas de 10:00 a 21:00 h; 24 y 31 de diciembre, de 10:00 a 14:00 h; cerrado 25 de diciembre, 1 y 6 de enero.

-Torneo Nacional de Petanca en Teatinos. El 30 de noviembre, desde las 9:30 h, se disputará con una treintena de deportistas en sistema de liguilla, semifinales y final sénior. Competición federada con clubes españoles; el Club de Petanca Teatinos suma 58 licencias este año.

-Godspell, en el Teatro del Soho Caixabank. Musical dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, el musical estará en cartel durante 10 semanas en Málaga. Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-'Telúricos y primitivos' en el Museo Carmen Thyssen Málaga. Los visitantes podrán disfrutar, además de la Colección Permanente, de la recién inaugurada exposición temporal 'Telúricos y primitivos. De la Escuela de Vallecas a Miquel Barceló'.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime o 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Exposición ZORRO: Secrets d'un tournage en terre andalouse en la Alianza Francesa de Málaga. El Festival de Cine Francés de Málaga presenta esta muestra del fotógrafo Christophe Brachet, que revela el detrás de cámaras de la serie francesa Zorro (2024), protagonizada por Jean Dujardin. La exposición se podrá visitar hasta el 12 de diciembre de 2025.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

Planes en la provincia

-Fiesta del Mosto y la Chacina en Colmenar. El 30 de noviembre, el municipio celebra su 25ª edición, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, con 3.000 bocadillos de embutido, 1.000 litros de mosto, mercadillo y diversas actividades.

-Cata de Mosto en Cartajima. El 29 de noviembre se celebra la XIX edición, reconocida como Fiesta de Singularidad Turística Provincial. Habrá concierto de la Joven Orquesta Provincial, cata oficial con jurado, actuación de Macarena Albarracín y degustaciones con jarrillo y dos platos tradicionales. La jornada incluye música, charla enológica, concurso de repostería y encendido navideño.

-Feria de la Chacina en Benaoján. Los días 29 y 30 de noviembre, Benaoján celebra su tradicional feria de productos artesanos, con embutidos, chacinas, panes y dulces de la zona. Habrá degustaciones, concursos, elaboración en directo y música, en la Caseta Municipal, reuniendo tradición gastronómica y artesanía local.

-Fiesta del Mosto en Atajate. El 29 de noviembre, Atajate celebra su Fiesta del Mosto, con reparto de mosto casero y acompañamiento de migas y productos tradicionales. La jornada incluye música en vivo y actividades festivas, manteniendo la tradición popular del municipio en torno a la vendimia.

-Salón del Videojuego 'Gamer Go' en Alhaurín de la Torre. El 29 de noviembre, la Casa de la Juventud acoge la primera edición para aficionados al mundo gamer, con actividades de tecnología, diversión y espíritu competitivo.

-Ruta teatralizada 'Alhaurinsomnio' en Alhaurín de la Torre. El 29 de noviembre, a las 19:00 h, el Barrio Viejo acoge esta ruta que recrea historias y leyendas del siglo XIX, con personajes caracterizados y ambientación de época.

-XVI Festival Internacional de Navidad en Benalmádena. Del 28 al 30 de noviembre, de 12:00 a 00:00 h, la plaza de la Mezquita reúne música, gastronomía, artesanía y espectáculos de distintos países, consolidándose como uno de los grandes eventos previos a la Navidad.

-Festival Eñe 2025 en Torremolinos. El 29 de noviembre, el Jardín Botánico Molino de Inca y el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso acogen itinerario por el jardín, narración de Yoshi Hioki, música de Keiki Takeuchi y un coloquio gastrofilosófico con Noemí Sabugal y el chef Richard Alcaide, seguido de cata de tapas. Acceso gratuito; cata con inscripción previa en la app Torremolinos Despega.