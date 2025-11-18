Wicked II llega a un local de fresas de Málaga: podrás comértelas bañadas en chocolate verde inspirado en Elphaba

Las claves nuevo Generado con IA La Fresería en Fuengirola celebra el estreno de 'Wicked Parte II' transformando su local en un espacio temático inspirado en el universo de Oz, con decoraciones y sabores especiales. Del 17 de noviembre al 8 de diciembre, los visitantes podrán disfrutar de una fuente de chocolate verde en honor a Elphaba, una ruleta de premios y un área de selfies ambientada en Munchkinland. Se lanzan dos vasitos edición limitada: el "Emerald" inspirado en Elphaba, con fresas y chocolate verde, y el "Popular Pink" inspirado en Glinda, con chocolate rosa y dulces temáticos. La campaña está diseñada para ofrecer una experiencia inmersiva a los fans de Wicked y amantes del chocolate, fusionando fantasía, color y gastronomía en homenaje a la película.

La Fresería ha decidido celebrar por todo lo alto el estreno de Wicked Parte II, la esperadísima continuación del fenómeno musical y cinematográfico que llega a los cines el 21 de noviembre. En colaboración con Universal Pictures International Spain, la cadena ha puesto en marcha una activación nacional que transformará sus tiendas en pequeños rincones de Oz, llenos de color, fantasía y sabores inspirados en el universo de la película dirigida por Jon M. Chu y protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Del 17 de noviembre al 8 de diciembre, La Fresería en Fuengirola (el de Málaga ha cerrado para mudarse a otra ubicación) vivirá una celebración temática que gira en torno a cuatro grandes atractivos: la fuente de chocolate teñida de verde, una ruleta de premio seguro, un espacio de selfies ambientado en Munchkinland y dos vasitos mágicos de edición limitada inspirados en Elphaba y Glinda. Cada tienda ofrecerá una ambientación especial, convirtiendo un simple momento dulce en una experiencia inmersiva.

La icónica fuente infinita de chocolate, uno de los símbolos de la marca, se transformará en una cascada verde en honor a Elphaba, la Bruja Malvada del Oeste. Este guiño visual, presente en todos los establecimientos, será el preludio de un recorrido lleno de referencias a la estética de Wicked.

La fiesta continúa con una ruleta de premio seguro. Cada tirada garantiza una sorpresa: desde productos exclusivos de La Fresería hasta merchandising oficial de la película. La acción, diseñada para todos los públicos, busca acercar la magia de Wicked a cada rincón de la ciudad

Pero la experiencia no estaría completa sin un toque dulce a la altura del universo de Oz. Por ello, La Fresería lanzará dos vasitos edición limitada que representan a las dos protagonistas: Elphaba y Glinda. El “vasito Emerald”, de espíritu rebelde y sabor intenso, combina fresas frescas, crema de chocolate verde, crumble de Oreo, perlas de chocolate y un borde de azúcar con purpurina verde. Es un homenaje culinario a la fuerza y al misterio de la bruja más icónica de Oz.

En contraste, el “vasito Popular Pink” apuesta por la dulzura y el brillo característico de Glinda. Su mezcla incluye fresas, crema de chocolate rosa, regaliz relleno, algodón de azúcar, una bengala mágica y un borde de azúcar con purpurina rosa. Un vasito pensado para quienes disfrutan de la fantasía radiante y el encanto amable de la bruja buena.

Con esta campaña, La Fresería convierte sus tiendas en escenarios donde el verde y el rosa, la fuerza y la dulzura, la sombra y la luz conviven en homenaje a Wicked Parte II. Una celebración pensada para fans, curiosos y amantes del chocolate que, por unas semanas, podrán vivir un pedacito de Oz sin salir de su ciudad.