El pueblo de Málaga donde creció Salva Reina: ideal para una escapada rural en familia a 30 minutos de la capital

El actor Salvador Reina, conocido popularmente como Salva Reina, se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del cine y la televisión española tras alzarse con el Goya a Mejor Actor de Reparto por su interpretación en El 47. Aunque nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1978, su historia —personal y profesional— está profundamente entrelazada con Málaga. Sus raíces se hunden en un pequeño pueblo del Valle del Guadalhorce, el lugar natal de su padre, donde pasó los veranos de su infancia. El resto del año lo vivía en la capital malagueña, donde se crió y comenzó a forjar su vínculo con la cultura y el humor andaluz que marcarían su carrera. A tan solo veinte minutos del centro de Málaga, ese enclave de interior destaca por sus paisajes, rutas de senderismo y encanto rural.

Entre sus monumentos más emblemáticos destaca el Palacio de los Condes de Puerto Hermoso, una majestuosa residencia del siglo XIX que actualmente alberga la Casa de la Cultura. También merece una visita la Iglesia de San Pedro Apóstol, de origen mudéjar, cuyo campanario se eleva sobre las calles encaladas del casco histórico.

Muy cerca se encuentra el Santuario de la Virgen de la Fuensanta, patrona del pueblo, ubicado en un paraje natural. Desde allí, se puede acceder a diversas rutas de senderismo entre montes, olivares y miradores naturales.

Una de las excursiones más conocidas es la subida al Pico del Santo, con su emblemática figura del Sagrado Corazón de Jesús coronando la montaña. Desde la cima se obtiene una impresionante panorámica del Valle del Guadalhorce.

Además de su patrimonio y su entorno natural, Pizarra conserva con orgullo sus tradiciones. Las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Fuensanta, la Semana Santa o la romería son algunos de los eventos más destacados.

En lo gastronómico, la cocina pizarreña ofrece una amplia variedad: aceite de oliva virgen extra, las aceitunas aloreñas, los productos de la huerta y el pan cateto, junto a platos como el gazpachuelo, la porra o el chivo al ajillo.

Humorista, actor de cine y televisión, y una de las caras más queridas del panorama audiovisual español, Reina ha participado en títulos como La isla mínima, 321 días en Michigan, El intercambio o la serie Allí abajo. Además de su trayectoria como artista, también dirige una sala cultural ubicada en uno de los barrios obreros de Málaga.

Hablamos de La Cochera Cabaret, una sala de teatro, música y formación, abierta a todo tipo de artistas y espectadores que muchos califican como alternativa gracias a la oferta de actuaciones y eventos que celebran.

Esta sala se encuentra en la avenida de los Guindos en plena Carretera de Cádiz y según explican en su página web es “un espacio multidisciplinar con una programación estable que intenta aglutinar todo tipo de propuestas”. Por allí han pasado y pasarán “un amplio repertorio de artistas en el campo de la música, el teatro, la magia…”.