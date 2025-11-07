Una argentina se muda a Málaga y cuenta su experiencia como camarera: "Gano 1.200 euros más 150 en propinas"

Una argentina se muda a Málaga y confiesa cómo vive en España.

Las claves nuevo Generado con IA Azul, una joven argentina con más de 50.000 seguidores en TikTok, comparte su experiencia laboral como camarera en Málaga, donde gana 1.200 euros mensuales más entre 100 y 150 euros en propinas. Según Azul, los salarios en Málaga varían considerablemente: los sueldos más bajos se encuentran en hostelería, turismo, comercio, ventas, limpieza y mantenimiento (1.080-2.000 euros mensuales), mientras que los sectores mejor pagados son salud, ingeniería, tecnología y finanzas. El coste de vida en Málaga genera debate, ya que muchos usuarios en redes sociales cuestionan la viabilidad de vivir con 1.000 o 1.200 euros mensuales, considerando que los alquileres decentes oscilan entre 700 y 900 euros. Otras experiencias compartidas por trabajadores en hostelería reflejan sueldos de hasta 2.000 euros más 300 euros en propinas durante temporada alta, aunque las condiciones varían según el puesto y la jornada.

La ciudad de Málaga ha crecido, su economía se diversifica y cada vez más extranjeros deciden establecerse aquí. A la hora de buscar trabajo, hay muchos residentes que comparten su experiencia en la provincia.

Es el caso de Azul, una joven argentina con más de 50.000 seguidores en Tik Tok, la red social donde muestra su día a día en Málaga y consejos para mudarse a la provincia. A la hora de buscar empleo, la joven asegura que hay "mucho trabajo" y detalla cuáles son los sectores donde más se gana.

La joven asegura que los sueldos más bajos en Málaga se concentran en los sectores de hostelería, turismo, comercio, ventas, limpieza y mantenimiento, donde los ingresos pueden ir desde 1.080 a 2.000 euros mensuales dependiendo de la jornada y la temporada

Por el contrario, los salarios más altos se registran en salud, ingeniería, construcción, tecnología, telecomunicaciones, finanzas y educación, según detalla en el vídeo.

Durante su estancia en Málaga, la joven cuenta que encontró trabajo en un bar, con 1.200 euros de sueldo base, sumado a entre 100 y 150 euros en propinas durante la temporada alta.

Asegura que con ese ingreso "vive bien", lo que ha generado un debate entre los usuarios de Tiktok que comentaron en el vídeo. Muchos cuestionaron la posibilidad de "vivir tranquilamente" con 1.000 o 1.200 euros al mes en Málaga, argumentando que los alquileres decentes oscilan entre 700 y 900 euros, incluso en zonas alejadas del centro.

Algunos comentarios compartieron experiencias distintas: una persona que trabaja en hostelería aseguró ganar 2.000 euros de base, más unos 300 euros de propinas en temporada alta, mientras que otro usuario mencionó percibir 1.500 euros más propinas como cocinero.

La creadora aclara que su intención no es generalizar, sino orientar a quienes se preguntan cuánto podrían ganar trabajando en Málaga y cómo se distribuyen los gastos en la ciudad.

En su perfil también ofrece otros videos sobre ciudades más económicas para vivir en España y el orden de los trámites migratorios para quienes desean mudarse.