Fiestas de Halloween en la provincia de Málaga: concursos, pasajes del terror y actividades gratuitas

La fiesta de Halloween es ya una celebración consolidada en todas las ciudades y pueblos de España. La provincia de Málaga no es menos, y ofrece una gran variedad de actividades este viernes 31 de octubre.

En los grandes municipios de Málaga se han organizado concursos de disfraces y pasajes del terror para todas las edades, entre otros muchos eventos.

Aquí puedes descubrir algunas de las actividades que se celebrarán en la tarde previa al Día de Todos los Santos, 1 de noviembre.

Marbella

El Ayuntamiento de Marbella ha organizado una gran fiesta en el Parque de La Represa, la Avenida Nabeul y el Paseo de la Alameda, a partir de las 18:00 horas el día 31 de octubre.

Habrá pasajes del terror, concursos de disfraces, actuaciones, talleres infantiles y la participación de actores caracterizados. El evento se extenderá hasta las 2:00 de la madrugada, con especial ambientación y música en vivo.

Torremolinos

En Torremolinos, el viernes 31 de octubre habrá proyección de películas de terror, como “El Exorcista”, en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso. Se ha preparado una programación para toda la familia con distintas actividades como manualidades temáticas.

Mijas

El Ayuntamiento de Mijas organiza Halloween por núcleos urbanos: en Mijas Pueblo la fiesta empieza en la plaza Virgen de la Peña desde las 16:00, mientras en La Cala habrá animación y juegos en el Parque La Butibamba a partir de las 17:00.

Las Lagunas acoge una fiesta en el recinto ferial desde las 17:30, junto con el aclamado pasaje “El Maizal”, solo apto para mayores de 12 años, y actividades inspiradas en el Día de Muertos mexicano para todos los públicos.

Fuengirola

Fuengirola ofrecerá experiencias terroríficas gratuitas el 31 de octubre: el Museo de la Ciudad se transformará en un pasaje del terror pensado para mayores de 15 años y el centro gaming Cyberpunk recreará el universo de Five Nights at Freddy’s.

Además, en el Parque del Sol, de 19:00 a 23:00 h, habrá teatro, animación con actores y concursos de disfraces para niños y familias.

Estepona

La fiesta se celebrará en la caseta municipal y contará con castillos hinchables, concurso de disfraces, ‘Pasaje del Terror’ y el concierto de ‘Malpaso’.

Por su parte, la barriada de Cancelada también celebrará una fiesta de Halloween de 17:00 a 23:00 horas con actuaciones y concursos de disfraces en la céntrica Plaza de la Juventud.

Rincón de la Victoria

La Plaza de la Constitución será uno de los principales escenarios de la programación. A partir de las 18:00 horas, se ofrecerán actividades como castillos hinchables, hasta seis talleres temáticos diferentes, además de conciertos y un Escape Room con diversas pruebas para cumplir un reto terrorífico.

El ambiente festivo se trasladará también a Benagalbón, concretamente a la Plaza de la Iglesia, donde desde las 17:00 horas habrá merienda popular, pintacaras y música en vivo con las actuaciones de Electroduendes y Álvaro Olmedo.

Uno de los momentos más esperados será el Pasaje del Terror, ubicado en la Calle Juan Montoya de La Cala del Moral, sede de la Asociación Cultural Estrella del Alba. Este espacio abrirá al público de 21:00 a 23:00 horas, ofreciendo una experiencia de miedo apta para los más valientes.

Vélez-Málaga

Vélez-Málaga estrena el “apocalipsis zombie” en el Parque María Zambrano, con recorridos interactivos entre laboratorios y cementerios.

En la Plaza de las Carmelitas se programan talleres infantiles, pintacaras y espectáculo musical; además, habrá cuentacuentos terroríficos para mayores en el Centro de Capuchinos y fiestas distribuidas en diferentes núcleos como Almayate, Benajarafe y Chilches.

Benalmádena

Benalmádena celebra Halloween 2025 con una programación repleta de actividades inclusivas y terroríficas repartidas entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. Destacan el gran desfile de personajes fantásticos por la plaza de las Tres Culturas, los cuentacuentos y concursos de disfraces para familias.

También se celebrará el pasacalles del terror “El Matadero” y la clásica Casa del Terror frente al Ayuntamiento, ambientada en torno al mito de “La Familia Páez”; todo ello acompañado de ambientaciones históricas por el casco antiguo bajo el tema de “La Peste”.

Ronda

En Ronda, la tarde del 31 de octubre comenzará con un pasacalles infantil desde la avenida Martínez Astein hasta la plaza del Socorro, donde habrá talleres de maquillaje terrorífico y manualidades hasta las 20:30 h.

La actividad principal será el tradicional Pasaje del Terror en el Convento de Santo Domingo, denominado este año “El laberinto de la perdición”, que por primera vez incluye la planta superior del edificio. Los beneficios de la entrada (2 euros) irán destinados a la Cruz Roja.

Alhaurín de la Torre

Las fiestas se celebrarán en las instalaciones de la Casa de la Juventud. Este año, el programa vuelve a contar con dos pasajes del terror bien diferenciados: por un lado, uno de carácter infantil y por otro lado, un pasaje para los jóvenes del municipio denominado ‘Darkbuster’.

Cártama

Se han preparado dos pasacalles, talleres en Sierra de Gibralgalia y una nueva edición de la casa del terror. La jornada comenzará con los pasacalles de Halloween, que saldrán a las 16.30 horas desde el Ayuntamiento en Cártama Pueblo y la Tenencia de Alcaldía en Estación de Cártama.

Pequeños y mayores disfrazados harán un recorrido por las calles de la localidad que terminará en una caramelada. A las 18.00 horas, habrá talleres infantiles en Cártama Pueblo (junto al Teatro Carthima) y Estación de Cártama (Centro Comercial El Cruce).

Antequera

Antequera celebra Halloween en el Paseo Real desde las 17:00 h con una fiesta para familias que incluye música en directo, juegos, talleres y concurso de disfraces. La noche continúa con el Pasaje del Terror en la Casa de la Juventud, dirigido a jóvenes a partir de 12 años, en pases desde las 20:30 a las 23:30 horas.

Coín

Coín celebrará Halloween 2025 a partir de las 17.00 horas con un espectáculo de magia y talleres infantiles de slime, manualidades, globoflexia y pintacaras en el Área de Juventud.

Para los más mayores, habrá dos sesiones de cine de terror (a las 17.30h y a las 20.00h) y zona de ocio habilitada.