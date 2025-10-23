Amaia y Leire, unidas por Málaga: la curiosa casualidad que ha surgido en el renacer de La Oreja de Van Gogh

Esta semana en el panorama musical español no se habla de otra cosa. Amaia Montero ha vuelto a la música con el grupo que le dio la fama, La Oreja de Van Gogh, donde ha reemmplazado a Leire Martínez, quien ha dado años de gloria a la formación y que ahora ha emprendido su camino en solitario.

"No es mi tema, no es mi noticia". Con esas palabras tan directas reaccionaba Leire Martínez a la noticia de la nueva gira de conciertos de La Oreja de Van Gogh de cara al próximo año, 2026. La cantante aseguró que en abril ya dijo todo con el tema Mi nombre y que dejó claro que el capítulo "se cerraba ahí".

Sus declaraciones dejan clara la idea de que el grupo acabó como el rosario de la aurora y que las relaciones entre Amaia y Leire son absolutamente nulas. Martínez, que está participando como jurado en el talent show Operación Triunfo, en Prime Video, ha recibido esta semana el cariño de los concursantes de la academia, que cantaron con ella el tema grupal de la semana: Mi nombre. "Ha sido un regalo que no voy a olvidar nunca", decía Leire con una sonrisa tras finalizar la actuación.

Si bien, aunque las distancias están más que marcadas entre las partes, la casualidad (o no) ha querido unir a Amaia y Leire en este nuevo renacer de sus carreras. Y como no podía ser de otra forma, Málaga está de por medio. En la imagen promocional de la vuelta del grupo, Amaia Montero lleva puestos unos pendientes de Rod Almayate, una marca malagueña conocida por sus originales joyas que no dejan indiferente a nadie. Entre sus diseños, cigarrillos, gambas, gildas o incluso preservativos. Incluso la reina Letizia ha llevado sus míticos pendientes en formas de cordones de zapatillas.

Sin embargo, Amaia apostó por unas pistolas de color dorado bañados en oro y con cierre de clip valorados en 180 euros. Toda una declaración de intenciones la elección de unos pendientes en forma de arma, tal y como está la tensión con Leire en estos momentos. Pero lo divertido del asunto es que Leire, en la actuación con los triunfitos del pasado lunes y durante toda la gala de OT también llevó unos pendientes de Rod Almayate. En su caso, unas tiritas de color plateado que son el modelo band-aid de la firma malagueña con cierre de agujero y bañados en rodio. Su precio es de 140 euros.

"¡No tiene precio que tanto Amaia como Leire elijan ROD ALMAYATE para reaparecer con su talento! Vivan las dos artistazas", han escrito desde la marca en su perfil de Instagram, totalmente en shock con la casualidad. Para Diego Díaz, cabeza visible de Rod Almayate, es "un orgullo" formar parte de un "momento histórico" de la música española.

Aunque todo apunta que se trató de una mera casualidad, bien podría sacarse un mensaje de la elección de ambas. Leire con la tirita podría estar dando a entender de que todas las heridas que le haya dejado el conflicto ya están más que curadas, mientras que Amaia, con sus pistolas, podría decir que viene a comerse la nueva etapa, dispuesta a llevarse por delante a quien haga falta. Si bien, lejos de especulaciones, solo es una bonita coincidencia que ha vuelto a poner en lo más alto a la moda malagueña.