El colegio de Málaga en el que estudió Pablo Alborán.

Las claves nuevo Generado con IA Pablo Alborán estudió en el Lycée Français International de Málaga, un colegio privado y laico con más de 50 años de historia, que combina el sistema educativo francés con un enfoque multicultural y multilingüe. El colegio forma parte de la red AEFE, garantizando el reconocimiento oficial de sus programas y títulos en Francia y otros países, y ofrece educación desde infantil hasta bachillerato con un fuerte componente de idiomas. El Liceo Francés de Málaga ofrece un enfoque integral, incluyendo un amplio abanico de actividades extraescolares que abarcan deportes, música, artes plásticas, teatro y tecnología, fomentando valores de cooperación, respeto y creatividad.

Pablo Alborán es, sin duda, uno de los artistas malagueños con mayor proyección internacional de los últimos tiempos. Nacido en la capital de la Costa del Sol, el cantante conserva un profundo apego por su ciudad natal, a la que hace referencia con frecuencia y de la que se siente orgulloso embajador.

En su infancia, Alborán estudió en uno de los centros con más historia de la ciudad: se trata del Lycée Français International de Málaga, (Liceo Francés), fundado hace más de 50 años.

Este colegio, de carácter privado internacional y laico, combina la excelencia académica del sistema francés con un enfoque "multicultural y multilingüe".

Forma parte de la red AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger), lo que garantiza que sus programas y títulos tienen reconocimiento oficial en Francia y son compatibles con los estándares educativos internacionales.

El centro ofrece enseñanza desde educación infantil hasta bachillerato, estructurada en las etapas de École (infantil y primaria), Collège (secundaria) y Lycée (bachillerato).

El currículo está basado en el sistema francés, con un fuerte componente de idiomas: los estudiantes aprenden francés, español e inglés, y pueden optar por otras lenguas como alemán o latín.

Esta formación multilingüe prepara a los alumnos para acceder a estudios superiores tanto en Francia como en España o en cualquier otro país.

El Liceo Francés de Málaga destaca por su enfoque integral, con un amplio abanico de actividades extraescolares que incluyen deportes, música, artes plásticas, teatro y tecnología.

El centro promueve valores de cooperación, respeto y creatividad, fomentando un desarrollo personal y social sólido que acompaña al académico.

El cantante malagueño estudió en este centro desde los 4 a los 18 años, por lo que tiene una fuerte vinculación con el que fue su colegio. En junio de 2019, Alborán asistió por sorpresa a la graduación de los alumnos de Bachillerato.

El acto coincidía además con el 50 aniversario del centro, lo que lo convirtió en un acontecimiento aún más especial. "En esta pista de fútbol hice mi primer concierto. Qué emocionante es estar aquí", contaba en un vídeo publicado en su Instagram.

El centro también actividades extraescolares para todas las edades. En el ámbito y cultural, los estudiantes pueden participar en clases de música como guitarra o coro, talleres de pintura, teatro en francés o incluso actividades creativas como circo y pastelería.

También hay opciones originales como cocina en inglés o danza urbana, y se ofrecen disciplinas clásicas como baloncesto, fútbol, tenis o gimnasia, junto con propuestas más innovadoras como skateboarding, remo, navegación o crossfit.

Para los más pequeños existen adaptaciones como mini-baloncesto o psicomotricidad. En cuanto a la tecnología y las ciencias, destacan los talleres de robótica.

El colegio pone a disposición de las familias servicios complementarios como aula matinal, actividades de tarde y apoyo en los deberes.