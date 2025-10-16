Poderío Market.

Vivir

Abre en Málaga un nuevo mercadillo de moda: artesanía, complementos y decoración con entrada gratuita

El evento aterriza en la ciudad por primera vez tras su paso por otras zonas de España y reunirá a más de 25 marcas.

Cuando llega el fin de semana, uno de los planes estrella en otoño es visitar los mercadillos que ofrecen los diferentes pueblos y ciudades. Muchos de ellos son efímeros, y ofrecen durante varios días productos únicos al público. Este sábado y domingo llega a Málaga un nuevo mercadillo que aterriza por primera vez en la ciudad.

Es Poderío Market, uno de los eventos emergentes más originales, un mercadillo que estará abierto el sábado 18 y domingo 19 de octubre. La cita será en el Hotel Molina Lario, situado en pleno centro histórico de Málaga, junto a la catedral y a escasos metros del puerto.

Este mercado nació de la mano de la agencia B Eventos y la visión de Cayetano Baños, con el objetivo de ofrecer un espacio a pequeñas marcas locales y artesanos para mostrar sus creaciones únicas al público.

Después de recorrer diferentes ciudades españolas, Poderío Market se ha consolidado como un espacio itinerante, promoviendo el arte local, la creatividad y el diseño independiente con un enfoque muy especial en moda flamenca, decoración, artesanía y complementos exclusivos.

En la edición de Málaga, el evento reunirá a más de 25 marcas cuidadosamente seleccionadas que destacan por la calidad y el estilo de sus propuestas. Podrás encontrar moda, complementos, decoración, artículos artesanos y muchas más sorpresas, con entrada gratuita para todos los visitantes.

El horario será el sábado de 11:30 a 21:30 horas y el domingo de 11:30 a 19:00 horas. 

Desde su nacimiento, Poderío Market ha recorrido ciudades como Sevilla, Córdoba, Rota, Benicassim y Sanlúcar de Barrameda, ocupando espacios icónicos como el Casino de la Exposición de Sevilla o el Centro Comercial Torre Sevilla. 