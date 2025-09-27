El bonito nombre del hijo de David Bisbal: significa "regalo de Dios" y es de origen italiano

David Bisbal se ha consolidado como una de las personalidades más reconocidas en España. Más de veinte años después de su éxito en Operación Triunfo, su música continúa sonando por todos los rincones del mundo y, además, su vida privada también ha captado la atención del público.

Tanto él como su actual pareja, Rosanna Zanetti, son bastante activos en Instagram, donde comparten imágenes de su día a día junto a la familia. David Bisbal tiene tres hijos: su primogénita es Ella (2010), fruto de su relación con Elena Tablada.

Posteriormente, el artista almeriense formó una familia con Zanetti, con quien tiene dos hijos en común: Matteo, que llegó al mundo en 2019, y la pequeña Bianca, nacida en 2020.

Los nombres de sus hijos son muy particulares, y cada uno esconde una historia. En el caso de su único hijo, Matteo, es una variante italiana del español Mateo.

Su origen se remonta a la antigua lengua hebrea, concretamente a la palabra Matityahu, y significa "regalo de Dios" o "don de Dios". Este nombre ha resonado en innumerables culturas a lo largo de los siglos, muy conectado con figuras históricas y religiosas.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay 3.324 personas en España que se llaman Matteo, con una edad media de 19,1 años.

El pequeño Matteo Bisbal Zanetti nació el sábado 6 de abril de 2019 por la noche, alrededor de las 23:30 horas, en la prestigiosa clínica Ruber Internacional de Madrid. Años después, en una charla grabada en vídeo, Matteo preguntó a su padre: “¿Por qué te persiguieron mis amigos en el cole?” Esto desató una tierna conversación en la que Bisbal le explicó a su hijo el concepto de ser famoso y su larga trayectoria como cantante.

Viajes familiares

Andalucía ha formado parte de la historia de David Bisbal desde que comenzó su carrera hace más de dos décadas, y es habitual verlo junto a su familia disfrutando de unos días de desconexión en su tierra.

El cantante suele veranear por Almería, y así lo hace saber en sus redes sociales, descubriendo zonas y pueblos que suelen ser poco conocidos para el turista. Es el caso de Vélez-Blanco, un pueblo de la comarca de Los Vélez que Bisbal recorrió hace unos meses junto a su mujer y sus hijos.