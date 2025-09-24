Miguel, jubilado con 46 años cotizados: "Con la pensión gano 600 euros más de lo que cobraba con mi antiguo sueldo"

Miguel se prejubiló a los 61 años y cuatro años más tarde ya estaba jubilado. Cuenta que trabajaba en el ayuntamiento y que cotizó como funcionario durante 46 años.

Recuerda que el proceso para la jubilación no fue nada complicado, al revés. "Fue rápido" y la empresa se encargó de todos los papeles, "yo no tuve que hacer nada".

El jubilado destaca que la pensión que recibe es suficiente para cubrir sus necesidades básicas como la comida y su casa. Es más, destaca que ha notado un gran contraste entre su último salario y el importe de su primera paga.

"Hay 600 euros de diferencia entre el sueldo que cobraba y mi pensión". Es decir, Miguel señala que ahora, con la paga, recibe 600 euros más que cuando trabajaba.

A su parecer, el aumento se debe a que "todos los años me suben 50 o 60 euros", al contrario que en años anteriores en los que "no me subían nada". O, si lo hacían, era un 0,5%, según él.

Sin embargo, confiesa no ser el único que ha experimentado un incremento de su pensión, sino que "todos los jubilados" también lo han hecho. Eso sí, recalca que "me gustaría que me subiera todos los años".

Igualmente, a pesar de que en ocasiones su paga no fuese igual que la de ahora, nunca ha tenido que solicitar ayudas ni bonificaciones económicas.

No obstante, algo que reivindica Miguel es que el papel de las personas mayores sea mayor en la sociedad porque "este país lo hemos levantado nosotros, los jubilados, y los jóvenes os lo habéis encontrado todo hecho".