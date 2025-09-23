Los zombies 'invadirán' Plaza Mayor este próximo sábado 27 de septiembre

Plaza Mayor se prepara para una noche sin precedentes el próximo sábado 27 de septiembre a partir de las 23:00, cuando sus instalaciones se transformen en el epicentro de “Survival Zombie”, un evento de gran formato que vuelve cargado de novedades y abierto a todos los públicos.

La propuesta, dirigida y producida por World Real Games (WRG), llegará a Málaga con una puesta en escena renovada. Durante más de seis horas, el recinto entero servirá de tablero de juego para una experiencia de supervivencia apocalíptica en tiempo real, diseñada con una narrativa exclusiva para esta edición.

El reconocido escritor Carlos Sisí, afincado en la provincia y referente en el género de terror zombi, ha imprimido su sello creativo en la trama, sumando su visión al equipo narrativo.

Parte de la historia se nutre de su producción literaria y de guiños a la ciudad de Málaga, lo que permitirá a los participantes vivir un guion que conecta directamente con el entorno local.

“He disfrutado mucho creando una historia que rinde homenaje a Málaga desde el género que mejor conozco. Esta experiencia no solo entretiene: te mete dentro de una película en la que tú eres el protagonista”, ha señalado el propio autor.

El evento reunirá a más de 40 actores que, gracias a un maquillaje hiperrealista, efectos especiales de estilo cinematográfico y una escenografía impactante, convertirán el centro en un auténtico campo de batalla entre humanos y no-muertos.

Los asistentes, en su papel de supervivientes o infectados, se verán envueltos en pruebas físicas, enigmas en equipo y decisiones cruciales que marcarán el destino de sus personajes en la trama.

“En Plaza Mayor buscamos constantemente ofrecer experiencias únicas que conecten con nuestra comunidad. Este evento no solo convierte el centro en un escenario de ficción, sino en un punto de encuentro para vivir algo extraordinario en familia o con amigos”, ha explicado Juan Rafael Perea, gerente del complejo.

Las entradas ya están disponibles a través de la web oficial del evento, www.survivalzombie.es, donde también se puede consultar la programación detallada.