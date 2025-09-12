Guía de planes para el fin de semana en Málaga: festivales gastronómicos, mercadillos y fiestas populares

Comienza un nuevo fin de semana en Málaga. La provincia se llena de eventos gastronómicos, música, exposiciones y actividades para niños. Estas son algunas de las opciones que podrás encontrar durante los días 12, 13 y 14 de septiembre.

-Festival The Champions Burger. La terminal de Cruceros del Puerto de Málaga acoge este festival gastronómico en busca de la 'Mejor hamburguesa de España', abierto de lunes a jueves de 18:00 a 00:00 horas y de viernes a domingo de 12:00 a 00:00 horas.

-Campero Fest en Málaga. Los días 12 y 13 de septiembre, Málaga Forum acogerá esta celebración del icónico bocadillo malagueño, reuniendo a foodtrucks, música en vivo, actividades infantiles y mercados artesanales. Los asistentes podrán degustar distintas versiones del campero y participar en la elección del Mejor Campero de Málaga 2025. La entrada solidaria tendrá un coste de 3 euros.

-‘Imagine. El camino hacia los sueños'. Del jueves al domingo, la carpa de Sohrlin Andalucía en la calle Almonte 6 acoge este espectáculo producido por Sohrlin y creado por Antonio Banderas y Domingo Merlín, con pases a las 20:30 horas. A las 16:00 horas los domingos.

-‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’ en la Colección del Museo Ruso. Ya puede visitarse en la Colección del Museo Ruso de Málaga la exposición ‘Anna Pávlova: una vida sin fronteras’, un homenaje a una de las figuras más célebres e influyentes de la historia del ballet. La muestra recorre la vida y el legado de la legendaria bailarina rusa, cuyo talento transformó la danza a nivel mundial.

-Pompidou Málaga. El espacio museístico celebra su décimo aniversario con exposiciones como Place-Ness y It's Playtime. Este viernes se presentará 'Vassily Kandinsky, pionero del arte abstracto', una retrospectiva dedicada a uno de los grandes maestros del arte moderno.

-Actividades en el Museo del Automóvil y la Moda. Cada domingo se celebra la actividad ‘1, 2, 3… ¡Arrancamos!’, que permite al visitante disfrutar del rugir del motor de los vehículos clásicos y de su historia, a las 12.30 horas.

-‘Las chicas del calendario’ en Málaga. El 13 de septiembre, el auditorio Edgar Neville acoge esta obra de teatro benéfica a favor del cáncer de mama a las 19:30 horas, con entradas a 15 € cuya recaudación se destinará a la Asociación de Mujeres Operadas o Mastectomizadas de Málaga (ASAMMA).

Planes en la provincia

-Fiesta del Boquerón Victoriano en Rincón de la Victoria. Del 9 al 14 de septiembre, esta fiesta declarada de Singularidad Turística ofrece degustaciones, showcooking con chefs de Andalucía, Italia y Colombia, y la feria Sabor a Málaga del 12 al 14 de septiembre con 32 productores locales y más de mil kilos de boquerones repartidos gratuitamente.

-Feria de la Aceituna en Alozaina. Este fin de semana, la localidad invita a disfrutar de su feria dedicada a la aceituna, con actividades y degustaciones locales.

-Feria de la Pasa en La Viñuela. El sábado, la localidad celebra esta feria con degustación de platos típicos de la comarca entre las 14:00 y las 15:30 horas.

-Luna Mora en Guaro. Este fin de semana, la localidad se ilumina con 10.000 velas durante su emblemático festival, que incluye zoco morisco, degustaciones, pasacalles, cantacuentos y actuaciones musicales.

-Cata de vinos en Faraján. El sábado 13 de septiembre, la localidad celebra esta edición solidaria del evento, cuyos fondos recaudados se destinarán a la restauración de la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción, Patrona del municipio.

-Verbena de Granadillas en Rincón de la Victoria. Del 12 al 14 de septiembre, el municipio celebra esta fiesta organizada por el Ayuntamiento y la Asociación de Vecinos Torreón de Albendas Granadillas, con una programación variada de actividades para todos los públicos.

-Festival Arteatro en Pizarra. Del 12 al 14 de septiembre, el municipio acoge esta edición del festival con siete representaciones teatrales de compañías de Málaga, Mallorca, Salamanca, País Vasco y Cataluña, todas con entrada gratuita.

-Día de Viñeros en Moclinejo. El domingo 14 de septiembre, el municipio celebra su 25.ª edición de esta fiesta, declarada de Singularidad Turística Provincial, con escenificaciones en vivo de las labores del campo y la elaboración del Moscatel, rindiendo homenaje a la vendimia y la tradición vitivinícola de la comarca.

-Fiesta de la Cultura Árabe en Estepona. El sábado 13 de septiembre, la avenida España acogerá esta celebración con 15 carpas de gastronomía marroquí, henna y artesanía, además de música en vivo a partir de las 18:00 horas con DJ Siham y el grupo Dakka Draft.

-Festejos de El Sexmo. Hasta el 14 de septiembre, el municipio celebra una programación variada organizada por el Ayuntamiento y la Asociación Juvenil El Sexmo, con actividades para todas las edades.

-XXX Feria del Libro en Verano en Estepona. El Paseo Marítimo acoge hasta el 14 de septiembre esta cita con la lectura, organizada por ‘Urbano Libros’ en colaboración con el Ayuntamiento. Miles de títulos a precios asequibles estarán disponibles cada día de 11:00 a 14:30 y de 19:00 a 24:00 horas.

-Rastro de Fuengirola. Todos los sábados en el recinto ferial de la ciudad, desde las 9:00 hasta las 14:00 horas aproximadamente.

-Rastro de Torremolinos.Cuenta con artículos únicos de segunda mano: decoración, música, libros, juguetes… Se celebra todos los domingos, de 9:00 a 14:00 horas en el Recinto Ferial de la localidad.