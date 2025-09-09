Cudeca, la fundación que te acompaña en el último capítulo de tu vida: "No tenemos varitas mágicas, pero estamos ahí"

Cu-de-ca. Tres sílabas que conforman el nombre de una fundación con corazón malagueño y que podrían tener como significado 'acompañamiento, cuidado y paz'. Porque a eso lleva dedicándose tres décadas en la Costa del Sol la Fundación Cudeca. A acompañar a pacientes en cuidados paliativos hasta encontrar la paz. Ellos ponen el punto y final al último capítulo de nuestra historia.

Pero aunque tengan corazón malagueño, en el fondo, Cudeca tiene acento inglés. Hace 34 años, la Costa del Sol. En aquel entonces, abundaban los negocios tradicionales y las franquicias americanas casi no habían llegado a la ciudad, pero el turismo ya comenzaba a asomar, con un perfil de visitante principalmente británico.

La ciudad estaba en desarrollo, siendo sus principales motores la pesca y la agricultura. En 1991, los hospitales nada tenían que ver con los de ahora en materia de recursos, pero también en humanización. Los cuidados paliativos habían comenzado a andar hacía poco tiempo. "Solo estaba la que fue la primera unidad, que se formó en el Hospital Cruz Roja", recuerda Marisa Martín, una de las médicas de entonces.

Allí fue donde Martín conoció a un adorable matrimonio británico jubilado en la Costa del Sol: Fred y Joan Hunt. Aquellos pasillos hicieron coincidir a Marisa y Joan mientras que Fred se iba apagando poco a poco. Se lo llevó un cáncer. La muerte de su marido, explica Martín, hizo que Joan abriera los ojos ante la situación que vivía Málaga en ese momento: escasez de cuidados paliativos, necesidad de atención domiciliaria y de hacer el bien en el final de la vida de las personas.

"Nos constituimos en el año 1992 y a día de hoy llevamos ya 33 años haciendo ese sueño realidad", apunta la doctora con cariño. Joan no conocía el español, tampoco era rica, ni contaba con un círculo de amistades del que poder conseguir apoyo económico. La médica recuerda con la voz entrecortada que fueron su fuerza y determinación las que hicieron posible el proyecto.

Centro Cudeca. Cudeca

Aunque Joan fue la impulsora, desde el primer momento contó con el apoyo de una enfermera inglesa, Susan Hannan, una psicóloga de la unidad de cuidados paliativos de Cruz Roja, Josefina Mateos, y la propia Marisa Martín.

Las cuatro mujeres trajeron a Málaga el movimiento hospice utilizado en Inglaterra, que consiste en "cuidar con excelencia tanto al paciente como a los familiares en momentos tan difíciles como es una enfermedad terminal y de manera totalmente gratuita".

La mujer asegura que no fue un proyecto al azar, tenían clara la meta que querían cruzar desde un principio. Cuenta que lucharon por contar con todos los servicios necesarios para poder atender lo mejor posible el final de la vida: equipo de cuidados paliativos domiciliarios, unidad hospitalaria en un entorno adaptado a las necesidades del paciente y su familia, unidad de día que brindase cuidados para cuerpo y alma.

Personal Cudeca. Cudeca

La doctora cree que "no todo se basa en medicina" y añade que también hay que saber otorgar "esos cuidados que todos realizamos en nuestro día a día para sentirnos mejor". Tener una buena compañía, alguien con quien charlar, incluso ir a la peluquería son cosas de la rutina que hacen sentir mejor al paciente, según Martín.

"Atendemos pacientes que están ya en una situación avanzada de su enfermedad, que no hay una perspectiva curativa para ellos". La gran mayoría, entre un 80-85%, son oncológicos, aunque dan asistencia a cualquiera que sufra otro tipo de enfermedad y sin importar su edad. También hay pacientes que están con ellos un año, otros una semana, "pero la media sería unos tres meses".

Personal Cudeca. Cudeca