El manantial de aguas termales en Almería que enamora a David Bisbal: "Un tesoro de mi tierra"

El manantial de aguas termales en Almería que enamora a David Bisbal.

Almería ha formado parte de la trayectoria musical de David Bisbal: su provincia natal siempre ha estado muy presente en sus redes sociales, sus canciones y sus videoclips. Es habitual verlo junto a su familia disfrutando de unos días de desconexión en la provincia.

El cantante suele veranear por Almería, y así lo hace saber en sus redes sociales, donde comparte numerosas imágenes de sus escapadas familiares.

Una de las últimas publicaciones descubre una de las joyas de la provincia: el manantial termal de Sierra Alhamilla. Situado en la pedanía de los Baños de Sierra Alhamilla, en la localidad de Pechina, este paraje es conocido por sus propiedades terapéuticas.

Las aguas que brotan de este manantial lo hacen a una temperatura constante de casi 58 grados centígrados. Son aguas sulfatadas, bicarbonatadas, cloruradas y con contenido en magnesio y radón.

Gracias a esta composición, resultan beneficiosas para el tratamiento de dolencias reumáticas, problemas circulatorios, afecciones de la piel y procesos de recuperación tras traumatismos.

"Desde niño siempre me ha sorprendido la magia de Sierra Alhamilla. Este chorro de agua a 58 grados no ha dejado de brotar desde que tengo uso de razón... ¡Un tesoro de mi tierra, Almería!", explicaba el cantante en una publicación de Instagram Stories.

Publicación de Bisbal en Instagram.

Historia

El valor histórico de Sierra Alhamilla es otro de sus grandes atractivos. Ya en época de los fenicios y romanos se aprovechaban sus aguas, y durante el dominio árabe se levantaron baños que perduraron durante siglos.

En el siglo XVIII, el obispo Claudio Sanz impulsó la restauración de las instalaciones, y en 1838 el balneario fue declarado de utilidad pública. A lo largo del tiempo, el manantial ha vivido etapas de esplendor y de abandono, pero siempre ha mantenido su esencia como lugar de salud y encuentro.

Hoy en día, el balneario conserva un aire histórico. Sus albercas, algunas con raíces romanas y árabes, se combinan con tratamientos de hidroterapia, masajes y circuitos de bienestar.

El entorno natural añade un encanto especial. El manantial se encuentra en el Paraje Natural Sierra Alhamilla, un oasis verde que contrasta con la aridez del cercano Desierto de Tabernas.

Desde allí se disfrutan vistas espectaculares de la Bahía de Almería, mientras senderos y rutas invitan a descubrir una fauna y flora diversa, entre encinas, retamas, águilas y zorros.