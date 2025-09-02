Uno de los pueblos con las mejores vistas del mundo está en Granada: "Destaca por su belleza y riqueza cultural"

España presume de paisajes naturales únicos, que van desde la Costa del Sol y la Costa Brava hasta las majestuosas cumbres de los Pirineos y Sierra Nevada. En medio de estos escenarios excepcionales se esconde una gran diversidad de pueblos llenos de historia.

Entre los municipios que más sorprenden, se encuentra uno en la provincia de Granada. Reconocido como uno de los pueblos con las mejores vistas del mundo, está ubicado en la comarca del Poniente Granadino y destaca por sus calles empedradas, casas blancas y su entorno montañoso.

Se trata de Montefrío, un municipio galardonado en numerosas ocasiones por su belleza, su riqueza cultural y sus espectaculares vistas, lo que lo ha convertido en un destino muy demandado en los últimos años.

La localidad, rodeada de montañas, ofrece vistas privilegiadas a un mar de olivos. Está reconocido como uno de los pueblos más bonitos de España. Además, es muy destacable su casco antiguo que evoca tiempos pasados.

La arquitectura de Montefrío es uno de sus grandes encantos. Su casco antiguo, de trazado medieval, destaca por sus estrechas y empinadas calles y por sus casas blancas, que ofrecen un hermoso contraste con el tono de las tejas y el azul del cielo.

Montefrío conserva una valiosa herencia cultural fruto de su pasado morisco y cristiano, visible en el trazado medieval de sus calles y en sus casas blancas, propias de la arquitectura popular andaluza, que muestran su adaptación al entorno montañoso a lo largo de los siglos.

La historia del pueblo comienza hace más de 5.000 años. En los alrededores del municipio se han encontrado importantes yacimientos arqueológicos que demuestran que la zona estuvo habitada desde la prehistoria.

Durante la época musulmana, Montefrío se convirtió en una fortaleza defensiva clave para el Reino de Granada, ganándose el apodo de 'La Llave del Reino de Granada'.

La fortaleza fue tomada finalmente por los Reyes Católicos el 26 de junio de 1486, y en su lugar se construyó la Iglesia de la Villa, símbolo del triunfo del cristianismo.

¿Qué puedes visitar?

La imagen más icónica de Montefrío es la Iglesia de la Villa y la antigua Fortaleza Árabe en lo alto de un peñón, sobre un mar de olivos. Este paisaje, reconocido por National Geographic como uno de los diez pueblos con las mejores vistas del mundo, se complementa con las calles estrechas y sinuosas del casco urbano, que reflejan su herencia andalusí.

Levantadas sobre los restos de una mezquita y una alcazaba, estas construcciones se han convertido en los símbolos del pueblo. La iglesia, de estilo gótico-renacentista, acoge hoy el Centro de Interpretación de la Última Frontera de Al-Andalus.

La Iglesia de la Encarnación, conocida como La Redonda, es uno de los templos más singulares de España. Su imponente cúpula y su planta circular están inspiradas en el Panteón de Agripa de Roma.

La Iglesia y Convento de San Antonio, un templo barroco del siglo XVIII, también destaca por ofrecer un magnífico mirador sobre el pueblo. El Real Pósito de Grano, la Casa de los Oficios y el antiguo Hospital de San Juan de los Reyes completan el rico patrimonio arquitectónico del pueblo.

Montefrío ofrece un entorno natural perfecto para el senderismo, destacando la Peña de los Gitanos, una de las zonas arqueológicas más importantes de Granada. Es un destino ideal para los amantes de la historia y la naturaleza.