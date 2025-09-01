Un turista portugués visita Málaga y alucina con la ciudad: "Sé que se sufre con el exceso de visitantes, pero es simplemente impresionante"

Miles de turistas visitan cada año Málaga. Muchos de ellos se atreven a compartir en redes sociales su opinión sobre la ciudad y sus rincones. Es el caso de Mikkel Solnado, conocido como The AI Solopreneur en TikTok, que ha relatado su experiencia en la capital de la Costa del Sol durante unos días de vacaciones.

El creador de contenido portugués muestra su fascinación por la capital de la Costa del Sol y asegura que es imposible no dejarse atrapar por su luz, su gastronomía y sus calles. "Málaga es simplemente impresionante", asegura en su publicación.

No oculta su entusiasmo por la ciudad, aunque también reconoce la otra cara de la moneda: el impacto del turismo masivo. "Sé que España sufre con el exceso de turistas, y entiendo la frustración, pero no puedo evitar celebrar lo hermosa que es esta ciudad, es imposible no apreciarla", detalla.

El video invita a los usuarios a descubrir Málaga, a recorrer sus rincones históricos y a disfrutar de lo que define como una “experiencia vacacional inolvidable”. "Tiene la calle principal más larga que he visto en mi vida", comenta, refiriéndose a la famosa vía Marqués de Larios.

"También hay muchas calles pequeñas que tienen estupendos restaurantes y tiendas", explica Solnado en su vídeo de TikTok.

#spain #holidays ♬ som original - The AI Solopreneur @the.ai.solopreneur Malaga is just stunning. I know Spain struggles with too many tourists, and I get the frustration, but I can’t help myself in celebrating how beautiful this city is. The light, the food, the streets – it’s impossible not to appreciate. If you’re into AI tips, tricks, and thoughts, you can follow me here as well. I share both sides – a bit of life and a lot of AI. #malaga

La publicación cuenta con más de 300 comentarios, entre ellos de malagueños. “Nosotros con tanto turismo no podemos vivir, Málaga ya no es para los malagueños. Es para el turismo”, escribe un usuario.

Otros mencionan que la realidad de los malagueños es "muy diferente" y que los trabajadores de las tiendas no están tan contentos con la apertura de las tiendas hasta las 00.00 horas.

A pesar de estas preocupaciones, algunos usuarios también tienen comentarios buenos, elogiando a Málaga como un "gran ejemplo de ciudad peatonal".

El creador también responde a los usuarios en los comentarios: "Entiendo las dificultades que trae el turismo, sobre todo con la vivienda. Aun así, admiro la belleza de Málaga y siempre hablaré con cariño de esta ciudad", añade.