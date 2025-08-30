Camilo sorprende en Starlite Marbella con un inesperado dueto: "No me puedo creer que vaya a cantar con ella"

El artista colombiano Camilo ha sido el encargado de poner el broche de oro a más de dos meses de música en directo en Starlite Occident Marbella. La Cantera de Nagüeles bajó el telón de su XIV edición con un concierto lleno de sorpresas, entre ellas un inesperado dueto.

El cantante, que ya había actuado la noche anterior en un primer pase, arrancó la noche con “Una vida pasada” y “Millones”. Desde el escenario, Camilo lanzó su mensaje de cabecera: “Amar es nuestra revolución”, frase que se convirtió en el hilo conductor de un concierto en el que no hubo distancia entre el artista y su público.

Como en cada concierto, la esposa de Camilo, Evaluna, apareció para cantar junto al cantante temas como “Machu Picchu” e “Índigo”. Un sello de autenticidad y complicidad que el público espera y celebra, fiel a esa manera única que tienen de compartir vida y escenario.



Pero la gran sorpresa de la noche llegó más tarde: "Hace un tiempo, cuando todavía no había venido a España, tocaba la guitarra en mi casa y hacía versiones de canciones de artistas que admiraba. Grabé una canción de una artista española que en ese momento me parecía inalcanzable y lejana, como el océano que nos dividía", explicó Camilo.

"La vida es tan rara y da tantas vueltas, que no puedo creer que esta noche vaya a cantar esa canción con esta artista que amo y admiro. Por favor, ¡recibamos a Vanesa Martín!". Así fue la presentación de un dueto que levantó a todo el público de la silla, momentos antes de cantar "Polvo de Mariposas".

Vanesa Martín y Camilo en Starlite. Starlite Occident

El concierto también dio espacio a versiones acústicas de “Querida yo” y “Tutu”, mostrando la faceta más íntima de Camilo antes de desatar la fiesta con “Vida de rico”.



Camilo es el artista que más veces ha actuado en el festival marbellí: un total de 11 ocasiones, según aseguraron desde la organización.