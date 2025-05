1.000 euros por un día probando chuches: el trabajo al que puedes optar desde Málaga gracias a Lola Lolita

En la oferta, que se puede consultar en el conocido portal, se ofrecen 1.000 euros netos por un día de trabajo en las instalaciones de Trolli en Valencia. Si bien, no hace falta que seas valenciano para ser elegido, ya que si cuadras con el perfil que buscan te pagarán el viaje (transporte y alojamiento para él y un acompañante) desde Málaga o cualquier otro punto de España.

El elegido, además, podrá llevarse una entrada doble para el Lola Lolita land, aunque esta vez no con el viaje pagado. Pero ojo, que no queda todo ahí. No necesitas experiencia ni ningún conocimiento especial para ejercer este puesto por el que ya pelean, según se recoge en el anuncio, 41.389 personas.

Además, desde el Lola Lolita land también ofertan otro puesto, esta vez para ser probador del parque acuático del festival, que este año viene pasado por agua. La misión del trabajador seleccionado será disfrutar del parque acuático, deslizarse por los toboganes, relajarse en la piscina de olas y compartir su feedback con el equipo de Lola Lolita land para mejorar la experiencia.

Y como requisitos, expresan en la oferta, buscan a una persona entusiasta, que le gusten los parques acuáticos y tenga ganas de vivir "la experiencia más refrescante del año".

En este caso, ofrecen también 1.000 euros por un día de trabajo netos, viaje y alojamiento cubierto desde cualquier parte de España y para su acompañante (el alojamiento sería para las noches del 12, 13 y 14 de junio), acceso exclusivo a las atracciones antes que nadie y entrada doble para los días 14 y 15 de junio al Lola Lolita land. También recibirá un kit de InfoJobs para "disfrutar al máximo este trabajo". Para ser probador de estos toboganes hay un total de 45.343 inscritos.

Ambas ofertas pertenecen al apartado de Cool Jobs de InfoJobs, que definen como “trabajos reales de un día con un punto soñado, pensados para romper esquemas y conectar con las nuevas generaciones.