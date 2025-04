Los inicios de Pablo Alborán en una pequeña sala de conciertos de Málaga: "Costó muchísimo"

Pablo Alborán ha sido el invitado de este jueves en el programa La Revuelta de La 1. El cantante malagueño se ha sincerado con David Broncano sobre su vida personal y profesional, una carrera musical que regresa este 2025 con su nuevo single Clickbait, "un tema arriesgado".

Su próximo álbum está previsto para finales de año e incluirá este single, en el que el cantante asegura que ha hecho lo que le ha "dado la gana, hablar de algo que para mí es importante". Según ha contado en La Revuelta, Alborán pensaba: "esto no lo voy a sacar en mi vida, ni siquiera canto, es una producción agresiva".

En su visita a La Revuelta, el malagueño también ha hablado con David Broncano de sus inicios en la música. Concretamente, de una pequeña sala de conciertos de Málaga que le vio nacer como cantautor.

"Mis inicios fueron muy duros. Me llamaban el Antoñito Molina, pero como algo despectivo. Decían que era demasiado flamenquito y no me querían para radios", ha explicado el cantante en el programa de La 1, recordando sus primeras veces en una sala de conciertos de Málaga.

"Costó muchísimo", ha recordado Alborán, que dio sus primeros conciertos en la Sala Gabá, de Fuengirola. "Por aquel entonces, yo subía los vídeos a Myspace o Youtube, y la gente que venía a los conciertos ya se sabía la letra. Ahí es donde cambió todo".

Prueba de ello son los vídeos que aún continúan en redes sociales y que reflejan los inicios de su carrera, en los que se ve cómo sus fans cantan la famosa letra del tema que lo llevó al estrellato: 'Solamente Tú'. "Fue heavy ver como la gente ya se sabía la canción. Por eso doy las gracias al público, que ha hecho que hoy yo esté aquí", ha relatado el cantante en su entrevista con Broncano.

El cantante malagueño también se ha sincerado sobre el problema personal que ha atravesado en los últimos tiempos: un familiar muy cercano sufrió cáncer de médula ósea y fue él quien se aisló para acompañarle. "Tratamos a los médicos como superhéroes, pero son humanos", ha contado.

Como homenaje, el artista ha escrito una canción a la séptima planta del Hospital de la Fe de Valencia, donde su familiar recibió tratamiento y que afortunadamente le llevó a superar el cáncer. Este tema cuenta con la guitarra de Vicente Amigo y formará parte de su próximo disco.

Esta situación familiar ha llevado a Alborán a defender el sistema sanitario público, "increíble". "Tenemos que cuidar la sanidad pública, no nos la podemos cargar", ha resaltado.

Ha puesto como ejemplo las guardias "infinitas" y la "excesiva carga de trabajo" de los sanitarios. "Necesitan claramente nuestra ayuda, tenemos que ayudarles como sea", ha comentado el cantante.