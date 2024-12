La hilarante anécdota de Richard Gere con el malagueño Antonio Banderas: "El mérito de tu carrera es mío"

Richard Gere está enamorado de España. Quizá su mujer, Alejandra Silva, ha tenido que ver en esa pasión que el actor de Hollywood tiene por nuestro país, al que incluso se ha mudado recientemente. Este miércoles, Gere coincidió en un evento en Madrid, Elle for future, con el malagueño más internacional, Antonio Banderas, con el que protagonizó, sin lugar a dudas, el momento más divertido de la noche.

La intervención de Richard Gere sobre las tablas del escenario del Hotel Four Seasons de Madrid, donde se celebraba la gala, fue una de las más esperadas de la noche. Más allá de deshacerse en halagos sobre su mujer, "la cosa que más me gusta de Madrid", y agradecer el premio que le dieron a ambos por su compromiso por el medioambiente, el actor contó una anécdota con el malagueño Banderas.

En concreto, una confesión que marcó un antes y un después en la relación de ambos. Al parecer, durante una entrega de premios en Málaga, donde Alejandra, su mujer, era una de las galardonadas [entendemos que la de la Fundación Starlite en Marbella en 2022], Banderas le confesó a Gere que vendió una foto a los paparazzis donde ambos aparecían en la moto que se había comprado para sacarse algún que otro euro.

"Estábamos hablando y dijo, ¿sabes cuando estuviste en mi moto? Los paparazzi nos hicieron una foto. Vendí esa foto por el dinero suficiente para comprarme un billete en primera clase a Los Ángeles, era la primera vez que iba a Los Ángeles'", confesó entre risas el protagonista de Pretty Woman. "Fue la primera vez que iba a Los Ángeles así que el mérito de su carrera internacional es totalmente mío", zanjó entre risas.

Por su parte, Banderas, agregó sobre aquel día que aquella moto en su día era toda su fortuna en ese momento, "una Bol D'Or 900, una Honda". "De repente, llegué al restaurante donde iba a cenar con Richard Gere, aparco y se me sube un tío detrás. Y veo que es él. Y me dice: ‘Dame una vuelta’. Digo, pues ahora mismo. Y nos fuimos por la Castellana. Si llega a ver allí algún coche de policía, nos hubieran arrestado a los dos porque yo iba a tope… Quería impresionarle. Yo no llevo todos los días a este hombre en la moto", narraba. zanjó el malagueño, causando las risas del público.