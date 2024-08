La princesa Leonor, en la Feria de Málaga: esta es la caseta que visitó

La princesa Leonor de Borbón ha elegido Málaga para pasar unos días de desconexión antes de continuar su formación militar. Tras ser vista en un chiringuito de Caleta de Vélez, la heredera no se quiso perder uno de los eventos más multitudinarios de la provincia: la Feria de Málaga.

El pasado jueves, tras disfrutar de un día de playa en Vélez-Málaga, Leonor fue vista en una de las casetas del Real Cortijo de Torres, donde acudió con varios amigos y sus guardaespaldas, según ha adelantado la periodista Nuria Marín en un vídeo publicado en redes sociales.

Varios asistentes captaron imágenes de la princesa en la caseta Tití, perteneciente al bar que tiene el mismo nombre en la zona de Pedregalejo. En ellas, la heredera al trono disfruta de la música junto a sus amigos.

Según ha detallado Marín, durante su estancia se desplegó un amplio dispositivo de seguridad en torno a Leonor. "En el chiringuito, había tres coches de dispositivo de seguridad, que no paraban de dar vueltas alrededor del chiringuito para garantizar la seguridad de la princesa Leonor que, en estos momentos, pues claro, Málaga está petada de gente porque está de Feria y obviamente, hay que tenerla controlada", ha subrayado la periodista.

A mediodía, la visita de Leonor al chiringuito El Saladero no se extendió mucho, y algunos comensales decidieron pedirle una foto antes de marcharse, aunque no han trascendido imágenes. "Es la primera vez que recibimos a un miembro de la Casa Real, es un orgullo para nosotros", subraya el responsable del establecimiento.

En todo momento, Leonor llevaba una gorra para no ser reconocida, aunque no lo consiguió. Su equipo de seguridad también llamaba la atención. "Los clientes comenzaron a darse cuenta, pero nadie la molestó", señala el responsable del chiringuito, que no recuerda la comanda exacta de la mesa. "Yo estaba en cocina y no los atendí, pero seguro que tomaron pescados y mariscos a la brasa", añade.