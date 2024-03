¿Cómo combatir el cambio climático? Los alumnos de la UMA trasladan sus dudas a Teresa Ribera

Todo el mundo tiene en mente, a día de hoy, problemas como el cambio climático, las especies invasoras contra las autóctonas y la despoblación. Pero no todos los días se tiene la oportunidad de trasladarlos a uno de los altos cargos del país. Los alumnos de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Málaga han podido mostrar estas inquietudes en un encuentro con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera.

En el acto, presentado por el decano de la facultad, Antonio Flores; y el vicerrector de Infraestructura y Sostenibilidad, Salvador Merino, Ribera ha hecho hincapié en el cambio climático antes de charlar con el alumnado presente.

"Parece obvio, pero hay que cambiar la manera de producir, de consumir. Hay que cambiar los procesos, de manera que respeten los límites físicos, químicos, los ecosistemas. Es tan evidente que no se entiende por qué es tan complicado cambiar las cosas. No os desesperéis, a veces hay que tirar de razón y emoción. Estamos en los años más complicados de transformación de esta realidad", ha subrayado la vicepresidenta dirigiéndose a los alumnos presentes.

Los alumnos han podido realizar cuestiones y hablar con la ministra. El primer "valiente" ha preguntado sobre cómo se puede mandar el mensaje del cambio climático sin asustar a la sociedad. "Cada vez hay más psicólogos sociales, es decir, gente que se da cuenta de que nuestra realidad racional no basta", ha respondido Teresa Ribera.

Añade que "por una parte, hay que tener en cuenta cómo se traslada la gravedad y las consecuencias del problema para que no nos quedemos aterrorizados y paralizados. La solución no puede ser ni escapismo, ni paralización ni matar al mensajero. Hay que ver el gran objetivo y las pequeñas cosas que se pueden ir haciendo".

Una ambientóloga de la UMA, del máster sobre diversidad biológica, ha hecho hincapié en la variedad de especies autóctonas que hay en Andalucía y en España, y la problemática de las invasoras. "Es muy complicado desde el punto de vista del conjunto de la sociedad. Cuanto más tiempo, más se extienden y más difícil es. Este es uno de los grandes problemas, es muy complicado. Aquí cobra mucha importancia el trabajo entre todos los niveles de la Administración", explica la vicepresidenta tercera del Gobierno.

Por otra parte, uno de los asistentes, ha querido preguntar sobre la despoblación, poniendo el ejemplo de Málaga, donde hay más población en la costa que en el interior. "Es un ejemplo muy interesante. Málaga es la segunda o tercera provincia más montañosa de España. Hay muchos pueblos en los que es muy complicado garantizar la prestación de servicios, el acceso a la vivienda. Cada uno vive donde quiere, pero lo que no puede ser es que cueste mucho más vivir en algunos sitios que en otros. La relación entre lo urbano y lo rural es capital, hay que verlo con equidad", cuenta Teresa Ribera.

Un alumno del máster sobre análisis y gestión ambiental, en relación con la despoblación, ha mencionado la necesidad de conectar municipios pequeños para ofrecer a la población las necesidades mínimas en lo que al transporte se refiere.

La vicepresidenta ha aportado algunas soluciones que se encuentran en pruebas piloto. "Cuando pasa el cercanías o el autobús no se sube nadie, pero cuando alguien necesita ir al hospital, no hay ni cercanías ni autobús. Siempre ha habido un taxista de pueblo, por qué no se puede convertir en una especie de cabify de copago, y tener dos o tres coche de subvención municipal y que el usuario pague un poco, pero pueda tener un medio de transporte cuando lo necesite. Otra cosa que pensamos es si tenía sentido facilitar una pequeña flota de coches eléctricos de copago".

La vicepresidenta, además, ha animado a los estudiantes de ciencias de la Universidad de Málaga. "Lo que estáis estudiando es sumamente importante. Sois muy necesarios allá donde vayáis a desarrollar vuestra carrera", ha expresado.