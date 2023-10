¿Quieres tener una vista aérea de todos los pueblos de Málaga?: En esta web puedes hacerlo

Seguro que aunque hayas nacido en Málaga y vivas aquí, hay muchos pueblos de la provincia de Málaga en los que no solo no has estado nunca sino que no tienes ni idea realmente de cómo son. Te puede sonar el nombre y para de contar. Es una lástima que en muchas ocasiones se conozcan más ciudades de otras partes del mundo que de la propia provincia, donde hay además todo tipo de riqueza patrimonial, cultural, gastronómica, etcétera.

Lo ideal es levantarse del sillón, coger el coche y recorrer los 103 municipios de la provincia. De hecho, una familia malagueña se ha propuesto hacerlo y tuvo su merecido reportaje en este periódico. Pero si no te acabas de animar, la Diputación de Málaga lo ha puesto fácil a través de Málaga 360º, un visor aéreo recogido en la web La Provincia.

A través de Málaga 360 se pueden ver desde el cielo los 103 municipios de Málaga y, además, al ser de 360 grados permite vistas completas en panorámica. No solo es bonito sino que es casi adictivo porque, junto a la fotografía, vienen remarcados puntos de interés de cada pueblo y su historia.

Vista de una información de un convento de Antequera

El vicepresidente primero de la Diputación de Málaga, Cristóbal Ortega, ha explicado este martes que "se trata de un proyecto que busca ofrecer a vista de pájaro la belleza de nuestros pueblos y paisajes". "Ni que decir tiene que muchos municipios tienen muchísimos más recursos (patrimoniales, naturales, etc) que no se muestran aquí, pero que se recogen en la web de La Provincia", ha añadido Ortega.

El uso es muy sencillo. Se entra en el programa, se da a ver mapa y se elige entre las 9 comarcas malagueñas. Una vez dentro, seleccionas el pueblo, puedes jugar con el zoom e incluso indica a qué distancia están los municipios más cercanos. Lo suyo es visitar los pueblos físicamente, pero si no puede por el motivo que sea, al menos con este portal puede ver cómo son.

