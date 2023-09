103 pueblos, 103 vivencias: el reto de una familia que quiere visitar todos los municipos de Málaga

Su forma de organizarse es muy simple. Eligen el fin de semana que van a salir de excursión, estudian al milímetro todo el municipio, hasta ese detalle en el que no se fija el propio paisano. Hecho esto, cada uno prepara su mochila y como dice la canción de Pablo Alborán, carretera y manta.

"Esta es nuestra tercera temporada, como las series. Yo soy muy de Málaga, muy malaguita, y no hay cosas que me haga más ilusión que ellos tengan ese recuerdo. Me encanta la Semana Santa, el Málaga... soy de todo lo de aquí. Además, que lo pasamos muy bien yendo de un lado para otro todos los fines de semana", cuenta a EL ESPAÑOL de Málaga Dani, el cabecilla de esta aventura.

Acabado lo peor de la pandemia, no dudó en comenzar el reto que siempre estuvo en su cabeza. "Hay gente que se va al Caribe y no conoce sus rincones, a mí eso me parece fatal", pronuncia. De inicio, la idea era simplemente visitarlos sin contarlo en ninguna parte, pero después pensaron que podría ser una gran idea relatar sus vivencias en redes sociales, sobre todo para generar una guía turística para todos aquellos dispuestos a visitar la provincia de Málaga.