Agenda para Halloween en la provincia de Málaga: los mejores planes para una noche de miedo

En breve llega la noche en la que los zombis, las brujas y los vampiros salen a las calles de Málaga. La provincia celebra este martes Halloween, una fiesta americana que cada vez tiene más cabida en España y a la que los propios ayuntamientos tampoco se resisten. Cada vez son más los que organizan actividades relacionadas con esta fiesta.

Aunque son cientos los planes que puedes hacer en la provincia este 31 de octubre, te dejamos un listado de algunos que, seguramente, sean de tu agrado. Toma lápiz y papel y apunta tus favoritos ¡Ahí van!

Málaga capital

Centro de Málaga

En el Centro de Málaga hay dos fiestas infantiles. Una se celebrará en la Asociación de Vecinos Colina Toquero, donde habrá un pasaje del terror y actuaciones de baile. La segunda estará organizada por la Asociación de Vecinos La Malagueta en los jardines del Hospital Noble. Allí, la compañía 'La Pili' realizará un teatro musical con temática de La bola de cristal. También habrá pintacaras.

Zona este

En la zona este, la Junta Municipal, en colaboración con la Asociación Cultural de El Palo, ha organizado una "gran noche de terror" en los jardines Alberto Suárez 'Pipi' y en el interior del Auditorio Curro Román de Playa Virginia. Entre las cinco y las nueve de la noche, según informa el Ayuntamiento de Málaga, se realizarán todo tipo de actividades dirigidas al público infantil: concursos de disfraces para todas las edades, magia, globoflexia y talleres de pinta cara y máscaras, así como una mini disco e incluso un espectáculo llamado 'Zombi calistenia'.

Para los mayores de 12 años, el Parque de Playa Virginia se convertirá en "un gran pasaje del terror" entre las 19.00 horas y las 00.00 horas.

Ciudad Jardín

En Ciudad Jardín, el parque de la Alegría se convertirá en el del terror albergando una gran fiesta de Halloween. El programa comienza a las 21.00 horas y habrá concursos de disfraces, animación con personajes infantiles tematizados y un pasaje del terror recomendado para mayores de 12 años, aunque los menores podrán pasar acompañados de un adulto.

Bailén-Miraflores

En Bailén-Miraflores hay fiesta de Halloween en la plaza Monseñor Bocanegra. Allí habrá actividades infantiles como talleres para realizar maquillajes de miedo, pintar mechones de colores o para crear sus propias caretas. El horario será de 17.00 a 20.00 horas.

La compañía malagueña Dany Cantos actuará en la misma plaza cantando un repertorio musical sorpresa, pero vinculado a Halloween, como manda la jornada.

Cruz de Humilladero

En Cruz de Humilladero, el parque de San Rafael será el punto de encuentro para todos aquellos que quieran disfrutar de la magia y el ilusionismo a partir de las seis de la tarde. Un poco más tarde, a las siete, el parque se transfomará en el Museo del Terror, cuando se llenará de personajes terroríficos. La Asociación de Vecinos San Rafael-Cortijo de Torres-El Copo montará, además, un pasaje del terror.

Con la colaboración del C.C Abierto Cruz del Humilladero, el distrito también celebrará todo tipo de actividades para todas las edades. Además, se realizará un concurso de escaparates a partir de las 18 horas, y para los más pequeños se ha organizado una ruta de 'truco o trato', por lo que es primordial que acudan con su recipiente vacío para llenarlo de caramelos.

También será allí donde se inicie la versión terrorífica del clásico Aguinaldo de Los 40. Se trata de la segunda edición de la yincana Family Halloween. Los participantes podrán hacerse con una amplia variedad de premios escondidos por el distrito. Los menores que quieran participar han de ir acompañados por adultos. Se pueden formar equipos.

Carretera de Cádiz

Y Carretera de Cádiz será el lugar ideal para los peques más festivaleros. En el Parque del Oeste se ha organizado el Halloween Fest. De seis a diez de la noche, se realizarán talleres para niños y habrá dos escenarios donde tendrán lugar varios shows:

En el escenario 'Fantasma' se realizará animación denominada 'Diversión embrujada' a las 19:30 horas, y a las 21:30 horas tendrá lugar el 'Concierto Quimirock'. Por su parte, en el escenario 'Caldero', a las 19:30 horas actuará el trío acústico 'Concierto Monster' y a las 20:30 horas se ofrecerá el espectáculo de marionetas 'El Castillo Tenebroso'.

En un photocall que se creará en el mismo parque los pequeños, a cambio de una foto, podrán llevarse pulseras de regalo además de jugar en talleres de creación de heridas, fantasmas hechos con globos o incluso de peluquería, para teñir de colores sus mechones.

Campanillas

A partir de las seis de la tarde, un pasacalles recorrerá las principales calles del distrito: salida en calle Tiziano, Matisse, José Calderón y llegada al Centro Ciudadano Antonio Beltrán Lucena a las 20:00 horas.

Ya en los jardines del mismo Centro Cultural, en colaboración con el Área de Juventud, se realizará un taller de pintacaras para los más pequeños. Además, se ha organizado una yincana digital por el distrito donde los participantes tendrán que encontrar a un asesino serial que se encuentra suelto, con premios para los mejores. Esta última actividad se realizará en horario de 20:00 a 22:30 horas. Así, habrá un pasaje del terror de 20:00 a 24:00 horas.

Puerto de la Torre

Desde las 18:30 hasta las 24:00 horas, en Puerto de la Torre, la noche de Halloween se centrará en el Parque Artesanal, que volverá a convertirse en un gran Pasaje del Terror. El pasaje lo conforman 170 m² con un recorrido interior compuesto por cinco áreas tematizadas decoradas con atrezo, escenografía, ambientación sonora, luminotecnia y proyecciones acorde con la temática de cada zona, con más de 10 actores profesionales.

Como novedad este año, la empresa La Fábrica ha creado una aplicación donde se podrán realizar las inscripciones para participar en la elección de los mejores trajes y maquillajes de Halloween, más un booking de reservas online del horario para la visita al pasaje del terror.

Además, habrá también cementerio viviente visitable, se realizarán talleres infantiles, teatro de guiñol, un fotomatón de Halloween, y diversas actuaciones, todo ello estará amenizado por un pasacalle zombis.

Churriana

El distrito de Churriana celebra su VIII Noche del Terror este año. Esta cita ya se ha consolidado como uno de los planes favoritos de los malagueños para la noche de Halloween.

Como en años anteriores, las calles del barrio de Las Pedrizas se transformarán en escenarios terroríficos al aire libre. Los visitantes se podrán encontrar con personajes clásicos de películas de terror, un circo de los horrores, un cementerio, una sala de tortura, pitonisas, o un campamento militar zombi, entre otros.

Después de unos años paralizada con la pandemia, volverá a recuperarse la Cueva de Mivo, que estará llena de sorpresas con 'la fábrica de los juguetes rotos'. Todo ello rodeado de fachadas tematizadas y proyecciones virtuales para recrear una escenografía de noche terrorífica.

El horario de las actividades será de 19:00 a 23:00 horas. Además, para favorecer el desplazamiento a Churriana, la EMT ampliará el horario de las líneas que llegan al distrito hasta las 24:00 horas.

Para aparcar, es fundamental saber que se habilitarán dos zonas de aparcamiento en el Camino del Retiro, frente al cementerio, y en Camino Nuevo, frente a la iglesia, ambas cerca del inicio del recorrido oficial del Terror.

Autocine

En el autocine, a partir de las cinco de la tarde y hasta la medianoche, celebrarán Halloween. El Gran Pasaje del Terror se convertirá en un lugar terroríficamente divertido para los más pequeños de la casa, que fliparán con la decoración que hay preparada.

Jardín Botánico de la Concepción

En sesiones de una hora de duración, a partir de las 19 h, el Jardín Botánico organiza El jardín mutante, una experiencia que tiene un costo de 17 euros por persona y dura aproximadamente una hora: "Un grupo de científicos busca principios activos en la vegetación del Jardín para obtener remedios medicinales, pero una mutación inesperada en una planta pone en peligro el proyecto de investigación y la supervivencia humana…¿Quieres ser partícipe de lo que ocurrirá?".

PROVINCIA

Bioparc

En Fuengirola ofrecen un planazo en Bioparc. Entre el sábado 28 de octubre y el miércoles 1 de noviembre habrá una yincana en su parque tematizada de Halloween. Esta se llama Los secretos de la selva en Halloween y los menores de entre 3 y 9 años que acudan disfrazados podrán entrar al zoo con un adulto que pague su entrada.

Para guiarte por la yincana podrás conseguir un mapa en taquilla. Una vez finalizado el recorrido y antes de salir, los participantes pueden depositar el mapa de la yincana en el lugar habilitado para ello en la tienda del parque. Solo por participar, entrarán en el sorteo de un Pase Anual para toda la familia.

Marbella

Por su parte, Marbella se dividirá por partes en función de las edades recomendadas para las actividades previstas. Para los papás que tengan a niños más pequeños, estos deben desplazarse a la avenida Nabeul, donde se centrarán las actividades infantiles y castillos hinchables.

Tal y como ha informado el Ayuntamiento, en esta zona habrá un barco vikingo, un navío pirata, un coche fantástico y talleres de maquillaje, tanto de personajes de terror como del universo Harry Potter.

El Parque de la Represa será ideal para los más mayores, que además podrán disfrutar de varias casas de miedo, un cementerio de coches e incluso del "autobús del terror" así como algunas atracciones de feria.

Vélez-Málaga

En Vélez-Málaga, las actividades se centrarán en la plaza de Las Carmelitas el próximo martes a partir de las 18.00 horas. Allí habrá todo tipo de actividades: animación, talleres de cocina, pintacaras y un pasaje del Terror. En Torre del Mar, asimismo, habrá un pasacalles en la plaza de la Axarquía a partir de las siete de la tarde conformado por diferentes grupos como La Carpa Teatro, Feel The Music, The New Crew y Step Dance. Para participar en el taller de cocina es obligatorio una inscripción previa a través del teléfono 610 93 87 76.

El pasaje del terror de Vélez-Málaga está recomendado para niños mayores de 14 años y se alargará hasta las 00.30 horas. Torre del Mar también tendrá el suyo propio a partir de las 21.00 horas. Así, en el paseo de Larios, tendrá lugar a partir de las 20.00 horas de la tarde un 'photocall' tematizado, talleres infantiles de globoflexia y pintacaras.

Torremolinos

Torremolinos, como no podía ser de otra forma, también se sumará a la fiesta con un pasaje del terror enorme y un scape game. El evento empezará a las cinco de la tarde del 31 de octubre y se alargará hasta las nueve de la noche en la explanada del recinto ferial.

El motivo por el que se celebra allí es facilitar a los adultos el aparcamiento y la accesibilidad al municipio. Aunque el pasaje está recomendado para mayores de 12 años, los menores pueden entrar, eso sí, con un adulto.

Por su parte, el scape game está recomendado para jóvenes de 13 a 30 años, que han de inscribirse enviando nombre, apellido, edad y teléfono de contacto con WhatsApp a info@escapevent.com para jugar al 'Escape Game Vampire Virus'. Para esta curiosa actividad hay dos sesiones, una a las 19.00 horas y otra a las 21.30.

Rincón de la Victoria

La Casa Fuerte Bezmiliana y la plaza de la Constitución serán los dos puntos terroríficos en Rincón de la Victoria este 31 de octubre. Por un lado, a partir de las cinco de la tarde, habrá en la casa un especial de Halloween con la seño de los cuentos, que pondrá retos a los más pequeños con actividades de lo más divertidas. Así, habrá talleres de ciencia monstruosa, pintacaras, animación terrorífica... Así habrá cuentacuentos tematizados.

Para acabar la velada, la compañía de Dany Cantos dará un show musical llamado `Yo crecí entre los 80 y 90, especial Halloween´.

Ronda

La programación comenzará con ‘Monster Crafts’, una actividad para los más pequeños que tendrá lugar de 18.00 a 20.00 horas en la plaza del Socorro con manualidades, animación, pintacaras y muchas sorpresas muy divertidas.

A partir de las 19.30 será la hora de pasar miedo en el pasaje del terror que llevará por nombre ‘El Conjuro, expediente Warren’, en horario de 10.30 a 00.30 en el Convento de Santo Domingo. El acceso a esta experiencia terrorífica será por entradas que se ponen a la venta al precio de 2 euros y cuyos beneficios irán a parar a Cruz Roja Ronda, donde se pueden adquirir de lunes a viernes de 09.00 a 14.00. También se pueden reservar en el teléfono 951 571 416 o comprarse el mismo día en la taquilla del Convento. Este pasaje está organizado por ‘Entre Bambalinas’ y contará con los personajes protagonistas de las peores pesadillas.

Por otra parte, a lo largo de todo un kilómetro de recorrido por las calles del casco histórico, personajes que recrearán miembros de ‘Ronda, Tierra de Historia’, expandirán el miedo por toda esta zona de la ciudad con sustos garantizados. Además, la invitación es que todos los rondeños se vistan con su disfraz más terrorífico para crear el ambiente más aterrador y divertida posible. Tanto ‘Entre Bambalinas’ como ‘Ronda, Tierra de Historia’, han anunciado que, en caso de lluvia, todas las actividades se celebrarán en el Convento de Santo Domingo, como han explicado Ángel Manzano y Eli Trigo.

Benalmádena

El gran evento de Benalmádena se celebrará de 19.00 horas a 2 de la mañana, y el 1 de noviembre, de 19.00 a 23.00 horas. La entrada a este pasaje se podrá adquirir por solo dos euros.

Desde el Ayuntamiento han asegurado que serán unas jornadas con muchos sustos y sorpresas. Así, han agradecido a la organización de Eventos George, pues los niños con necesidades especiales pudieron disfrutar de una sesión este domingo sin saltos fuertes ni sustos.

Desde Eventos George se ha destacado que el recorrido se realiza durante 10 minutos, en grupos de 10 personas, con mazmorras, cementerios… los visitantes serán los actores, pudiendo interactuar con los visitantes, atravesando cinco salas temáticas, pasillos estrechos, todo acompañado de una gran iluminación, efectos especiales y una última sala donde, si consiguen salir de ella, sobrevivirán.

Sigue los temas que te interesan