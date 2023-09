Saiko y Maikel Delacalle hacen una fiesta del Sabatic Fest de Málaga

La noche del 31 de agosto será siempre recordada por todo el público del Sabatic Fest. El tinerfeño Maikel Delacalle, antes, y el granadino Saiko, después, hicieron de sendos conciertos una fiesta en la que vibró Málaga.

A las 19:30 horas, con la apertura de puertas a las 20:30, la cola para entrar al Autocine Málaga Cesur FP ya doblegaba la esquina. Pancartas, camisetas y bufandas del Granada CF eran la tónica habitual en la fila, en apoyo a un Saiko que sigue inmerso en el boom de su carrera musical.

Después de una larga espera, (el concierto de Maikel Delacalle, en principio, empezaba a las 22:00), a las 22:40 dio comienzo el show del tinerfeño. El público, con un "Maikel, Maikel, Maikel" comenzaba a animarse. La gente tenía muchas ganas de lo que estaba a punto de suceder, y con 'Ganas' empezó el set list del canario.

La primera canción fue suficiente para soltar un "Que viva Málaga y toda su gente. Mi tierra favorita, como bien y disfruto". Maikel Delacalle empezó su show con algunos de sus temas más clásicos, de hace algunos años, que el público malagueño cantó a todo pulmón

Solo hubo que esperar a la tercera canción para que el tinerfeño cantase uno de sus mayores éxitos, 'Mi Nena', la original, en la que ya avisó que más tarde cantaría el remix.

Tras muchas de sus canciones más míticas, como 'Girlfriend', 'Fanático', 'Se va, pero vuelve' y 'Amor de cine', llegó la guinda del pastel. La gente llevaba pidiendo mucho tiempo 'Condiciones' su hit en solitario con más reproducciones en Spotify (46 millones), y Maikel Delacalle hizo que se desatara la locura.

El artista tinerfeño interactuó mucho con el público malagueño, jugando con el "Eo, eo", de Freddie Mercury, e hizo un freestyle dedicado a Málaga. "Yo no vengo solo a cantar, cobrar e irme, quiero dejar algo bueno en los corazones de la gente. En su día, cogí caminos de la calle que no son buenos y, al final, he conseguido mi sueño", dijo Maikel Delacalle entre canción y canción.

Maikel Delacalle durante su show en el Sabatic Fest. Sebastián Jarillo

Se fue del escenario y, al grito de "No sé si la Feria de Málaga se ha acabado, pero vamos a continuarla con esta fiesta", cantó el remix de 'Mi nena', en el que participa Quevedo. Para ponerle la joya a la corona, volvió a bajar al público para firmar una pancarta.

Tras el show de Maikel Delacalle, el público, que ya se 'volvió loco' cuando subieron al escenario el manager y el productor de Saiko, no podía esperar más a la aparición del granadino.

En poco más de 10 minutos, empezó a sonar la intro de 'Supernova', la canción con la que Saiko empieza su set list desde que salió a la luz el pasado 19 de abril. El show del granadino empezó con algunas de sus canciones más nuevas.

La segunda de la lista fue 'Arena y sal' con Omar Montes, y solo hubo que esperar a la tercera canción para que sonara 'Reina', estrenada el pasado 28 de agosto, junto a Mora.

'Café Malibú', un tema con Sech y Mora que se estrenó el pasado 20 de julio, fue un punto de inflexión en el show. Saiko, con 'Cosas locas 2.0', comenzó con canciones más antiguas.

Tras el tema junto a Danny Ocean, y coger una bufanda del Málaga CF del público, sonó 'Cosas que no te dije', una de sus canciones más populares y de las más esperadas.

Saiko con la bufanda del Málaga CF durante su concierto en el Sabatic Fest. Sebastián Jarillo

La fiesta de Saiko estalló gracias al remix de 'Las Bratz' y 'Sikora', con confeti volando por el cielo de Málaga y su manager y su productor abandonando sus puestos de trabajo para bailar junto a él.

El show no podía acabar de mejor manera. 'Antidepresivos', su último hit en solitario, y 'Polaris', la canción que le ha hecho estar de gira, fueron el cierre del telón de una fiesta que Málaga, y el Sabatic Fest, no olvidarán nunca.

