Nayara, la joven malagueña que se ha graduado con su bebé en brazos: "Seguiré estudiando por su futuro"

Nayara estaba arrancando segundo de Bachillerato, el curso más importante de su vida, cuando a sus apenas dieciséis años la vida le puso el título de 'mamá' por delante de la noche a la mañana. El pasado mes de septiembre se enteraba que estaba embarazada con todo lo que eso supone en una joven como ella.

No fue buscado. Lo asume con serenidad. "No estaba en mis planes. Fue duro para mi familia, pero también para mí, en realidad. Eso sí, no dudé en seguir estudiando, porque en cuanto decidí que quería seguir con el embarazo adelante supe que lo único que quería en la vida era darle un buen futuro a mi hija", cuenta la joven estudiante malagueña a EL ESPAÑOL de Málaga.

Cumplió con su palabra y, sin temer a los posibles efectos del embarazo, siguió con su curso hacia delante. Afortunadamente no tuvo demasiados vómitos ni malestar general durante los primeros meses, según relata. Lo peor llegó en el tercer trimestre, cuando tuvo que pasar un mes entero ingresada en el hospital porque la pequeña Manuela decidió que tenía que venir al mundo antes de tiempo.

La joven con la bebé en brazos. Cedida

"El mes en el hospital fue muy duro. Hacía exámenes allí dentro de manera online. Yo no perdía el tiempo. Como lograron retrasarme un poco el parto y salí del hospital sin mi niña, me fui a casa y con el reposo que me exigieron, fui acabando el curso", recuerda, algo emocionada. Solo le quedaron dos asignaturas pese a la dificultad de su situación.

La pequeña Manuela nació el 8 de mayo en perfecto estado, aunque con tres semanas de antelación, poniendo su vida patas arriba y llenando de alegría tanto a ella como a su pareja, que es un año más pequeña que Nayara. "Yo cumplo los 18 en diciembre y él hace diecisiete este año, pero hay que reconocer que también tiene mucho mérito lo suyo. Asumió todo desde el inicio, nunca me ha dejado sola en momentos como cuando estuve en el hospital. He tenido mucha suerte", dice.

Cuando vino al mundo la bebé, Nayara decidió llevarla al instituto para que sus compañeros y profesores pudieran conocerla. "Los profesores me dijeron que ella también se había graduado y que tenía que subir al escenario el día de la graduación, con todo el cachondeo", cuenta.

Y así fue. El 27 de junio, Nayara subió a recoger su diploma y su banda correspondiente con su bebé en brazos, causando un mar de lágrimas entre los asistentes, que rompieron en un gran aplauso por la valía de la joven estudiante del Instituto Miguel Romero Esteo de Málaga. La joven, por cierto, logró recuperar las dos asignaturas que tenía pendientes tras el nacimiento de la pequeña, todo un reto para ella, pues los primeros días de un bebé son los más duros siempre para una madre primeriza.

El vídeo que capta el precioso momento acontecido durante la graduación, que ha sido compartido por la cuenta viral @cabronazi en Instagram, ha provocado multitud de reacciones positivas, pero también negativas, en redes sociales. "No contesto a ninguno porque paso de perder el tiempo. Reconozco que tengo mucha suerte por la ayuda de mis padres y de la madre de mi novio porque gracias a ellos puedo seguir estudiando. Sin su ayuda sería complicado, pero con ellos, puedo. Teniendo esa suerte, ¿para qué voy a ponerme a trabajar en cualquier lado en lugar de prepararme a muerte para tener un trabajo digno en el futuro? A la gente eso no le entra, muchos me han dicho algo así como '¿Ahora qué? ¿A trabajar al Mercadona?'. Prefiero seguir formándome", lamenta.

Más allá de lo que digan las malas lenguas, su prioridad ahora es acceder a un grado superior de Educación Infantil, Nayara también ha aplicado para lograr una plaza en Integración Social y Asistencia a la Administración. "Aunque me encanta Educación Infantil, es cierto, pero es verdad que Asistencia a la Administración también me llama la atención porque tiene muchas salidas", zanja.