La porra antequerana ha sido la receta más buscada por los usuarios de Google en España este 2022

En tiempos de crispación y tensión resulta fundamental encontrar ciertos consensos que nos reconcilien. Fernando Alonso, un baptisterio romano del siglo I o Ana Obregón podrían ser un buen principio. Sin embargo, sin comerlo ni beberlo, Google nos ha dado una pista: la porra antequerana. Al menos esta ha sido la receta más buscada por los internautas en España este 2022.

La lista completa se dio a conocer este miércoles, incluyéndose secciones como General, Actualidad y, como no, el recetario. Así, después del famoso plato malagueño, encontramos otras propuestas gastronómicas como el tinto de verano (tipical spanish), sex on the beach, orejas de Carnaval, salmorreta, galletas de mantequilla, marmitaco, carborana (eso sí, original), buñuelos de bacalao o quiche.

La clave para cocinar una porra antequerana impecable está en los pimientos; los frescos se sustituyen por pimientos del piquillo ya asados, de esos que vienen en lata y que, además, le dan un toque especial a la porra; y el pan del día anterior se ha cambiado por unos colines cuya bolsa ya estaba abierta en la alacena. No es ninguna tontería buscar sustitutos a los ingredientes con los que no contemos. Por encima, un poco de jamón picado y de huevo duro, al más puro estilo del salmorejo cordobés.

