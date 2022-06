¿Bus de la EMT de Málaga a San Sebastián? La divertida anécdota que une Andalucía con el País Vasco

Las redes sociales son capaces de difundir una imagen, en cuestión de minutos, por todo el mundo. Y, en este caso, no iba a ser menos. La línea del autobús 39 de San Sebastián (Paseo Nuevo - Monte Urgull) se reabría por la temporada estival. Desde la compañía Dbus se colocaron unos tótems nuevos en cada una de las paradas de la línea. Lo que no esperaban es el revuelo que se iba a montar porque en ellos se podía leer 'Ayuntamiento de Málaga'.

Los vecinos no daban crédito y sacaban fotos para publicarlas en redes sociales y descubrir por qué los postes estaban serigrafiados con el logo y el nombre del consistorio malagueño si estaban en San Sebastián.

Línea urbana San Sebastián- Malaga.

Con las ganas que tengo yo de ir a Málaga. De este finde no pasa 😁😁 pic.twitter.com/QCuE46bQXr — Luismi (@luismiGmz) June 2, 2022

Pues, aunque pueda parecer curioso, no se trata de una equivocación como tal. Según recoge El Diario Vasco, la empresa proveedora de estos postes, que trabaja habitualmente con Dbus, no pudo llegar a tiempo para entregar los tótems encargados por problemas de stock, así que decidieron contactar con el Ayuntamiento de Málaga para que les cedieran los suyos durante un tiempo limitado (dos semanas), puesto que son muy similares. No querían dejar a los donostiarras sin sus paradas y se pusieron manos a la obra.

La Empresa Malagueña de Transportes, que tiene muy buena relación con la de San Sebastián no lo dudó y los enviaron de inmediato para que, este jueves, pudieran colocar los postes a la espera de que vengan los correctos. Igualmente, según apuntan desde el diario, van a cubrir el logo y el nombre del Ayuntamiento de Málaga con otra pegatina. Una divertida anécdota que hermana a ambas ciudades.

Sigue los temas que te interesan