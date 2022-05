Los paraísos naturales del mundo que puedes ver en una exposición en Málaga (y que podrían desaparecer)

Si uno camina por la Plaza de la Constitución estos días podrá hacer un viaje por los paraísos naturales de los cinco continentes, desde el Ártico hasta la Antártida, que podrían desaparecer si no ponemos freno al calentamiento global. La exposición, avalada por la prestigiosa revista National Geographic, muestra el trabajo de los fotógrafos Frans Lanting, Steve Winter, Paul Nicklen y Tim Laman en Borneo, Botsuana o Hemis, en la India.

De Polo a Polo, un viaje a los grandes paraísos naturales muestra medio centenar de imágenes de gran belleza sobre los diversos espacios naturales de la Tierra, del Ártico a la Antártida, con un denominador común: concienciar sobre la importancia de la conservación de estas zonas únicas del planeta. La muestra reúne a más de una treintena de prestigiosos fotógrafos de naturaleza, algunos de ellos galardonados con premios como el World Press Photo.

Los bosques asiáticos, la sabana africana, el Ártico y la Antártida, entre otros, son paraísos naturales de los que disfrutar en el viaje que acerca a los visitantes a los biomas de la Tierra presentes en la exposición. Viajar del Ártico a la Antártida y recorrer el mundo de norte a sur pasando por los cinco continentes es lo que podrán hacer las personas que visiten la muestra.

Se trata de imágenes de extraordinaria belleza que prestigiosos fotógrafos de naturaleza han captado tras un sinfín de horas y mucho ingenio, para conseguir la mejor imagen del año, como Tim Laman ganador del Wildlife Photographer of the Year de 2016. Este fotógrafo dedicó semanas y unas cuantas cámaras por control remoto para obtener la espectacular imagen del orangután trepador en la selva de Borneo, en el sudeste asiático.

Orangutanes en Borneo

A 30 metros del suelo, este orangután de Borneo trepa en busca de unos preciados higos. Los orangutanes crean un mapa mental de la selva, y recuerdan cuándo y dónde encontrar fruta madura. Indonesia pierde cada año miles de hectáreas de sus bosques tropicales debido a la tala y a las plantaciones de palma aceitera, lo que pone en peligro la supervivencia de estos animales.

Elefantes en Botsuana

El reputado fotógrafo de naturaleza Frans Lanting pasó 18 meses en Botsuana para realizar un reportaje sobre la región que plasmó en su libro Okavango, Africa's Last Eden, publicado en 1993. La imagen que ilustraba la portada del libro es la que puede admirarse en la muestra. Lanting fue premiado en la edición de 2018 del Wildlife Photographer of the Year en reconocimiento a su trayectoria, de más de tres décadas, y fue precisamente con esta imagen con la que se anunciaba el premio.

Los elefantes juegan un papel crucial en los ecosistemas de sabana y bosque. La caza de estos animales para abastecer la demanda de marfil en Asia ha diezmado sus poblaciones hasta extremos dramáticos. Un tercio de los elefantes de África vive en Botsuana.

El leopardo de las nieves

El fotógrafo Steve Winter necesitó 13 meses, mucha pericia y algo de suerte para lograr inmortalizar al esquivo leopardo de las nieves gracias al uso de cámaras trampa. Una foto de esta serie ganó en 2008 el primer premio del prestigioso certamen Wildlife Photographer of the Year.

El leopardo de las nieves, antaño el rey de estas montañas, está hoy amenazado por la caza, la minería y la pérdida de su hábitat. El calentamiento global está reduciendo su territorio y el de sus presas, a la vez que aumenta el conflicto con los pastores. Estas imágenes constituyen tres ejemplos de las fotos más premiadas que encontrarán los visitantes antes de concluir el recorrido por la exposición con el

La transformación del entorno como consecuencia de la actividad humana es enorme, como queda patente en las fotos de incendios, sobrepesca, deforestación, contaminación, cambio climático, imágenes que evidencian que tenemos un único planeta que compartimos con los demás seres vivos. Su continuidad y buena salud dependen únicamente de nuestras acciones. Y su futuro depende de las decisiones que se tomen hoy.

