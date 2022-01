La Escuela de Arte Dramático de Málaga hará funciones a beneficio de la asociación Pasaje Begoña

La Escuela Superior de Arte Dramático de Málaga ha nombrado este jueves a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, Madrina de Honor del Reto Solidario 2021-2022 que el centro organiza para la celebración de funciones a beneficio de organizaciones no lucrativas que persiguen fines de carácter social, de salud, cultural o medioambiental en la provincia.

En el acto, Ruiz ha destacado los valores solidarios de la juventud en particular y del mundo del arte en general. "Me enorgullece mucho que esta iniciativa salga desde la juventud. Porque los jóvenes no son el futuro, son el presente y quienes nos despertáis conciencias, quienes nos recordáis ese espíritu de rebeldía que todos y todas tuvimos", ha dicho.

Asimismo, ha subrayado que "una vez más, el mundo del arte vuelve a mostrar su cara más solidaria y su compromiso con la sociedad". "Un arte hecho por personas solidarias con mayúsculas; su forma de expresión, su estilo de vida y su profesión al servicio de otras personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad", ha destacado.

De las 19 funciones que componen el programa de esta temporada, dos ellas se celebrarán a beneficio de la Asociación Pasaje Begoña los días 30 de enero y 13 de marzo. En este sentido, la consejera ha señalado el apoyo que necesitan las entidades que se dedican a la promoción de los derechos de las personas LGTBI+.

También ha indicado el trabajo que se ha desarrollado en este sentido desde la consejería desde el inicio de la legislatura. "El año pasado celebrábamos el 40 aniversario de la despenalización de la diversidad afectivo sexual en Europa y esto debe darnos una idea de lo cerca que estamos de tiempos en los que no se daba por hecho derechos que ahora nos parecen incuestionables. Por ello, es tan importante seguir dando visibilidad al movimiento lgtbi y a las personas que lo componen", ha señalado.

Entre las iniciativas puestas en marcha por su departamento, Ruiz ha destacado la creación de la primera Dirección General de Diversidad, la puesta en marcha del Consejo Andaluz LGTBI, la primera Estrategia para la Igualdad de Trato y no Discriminación, la casa de acogida para personas lgtbi vulnerables, un campamento de verano para jóvenes trans, la inclusión de la tercera casilla y la personación de la Junta de Andalucía ante los delitos de odio entre otras.

