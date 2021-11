Manuel Olea, memoria sentimental de la Málaga de ayer y hoy en los últimos tres siglos a un click de distancia

¿Te gustaría ver una foto de la antigua estación de Renfe con aquellos trenes pintados de negro y amarillo? ¿Y de la Plaza de Torrijos con Gibralfaro de fondo cuando la Coracha y sus casitas blancas estaban en pie? ¿Y de los jardines anexos a la Aduana en pleno siglo XX? La página Málaga ayer y hoy en Facebook te transporta de golpe a estos lugares, historia viva de la ciudad, sin moverte de casa.

Un viaje en el tiempo a una Málaga con la calle Larios recién inaugurada, lejos del bullicio y la turistificación actual; y también a una capital en color con grandes almaneces abiertos en el centro. Su creador, Manuel Olea, abrió la página en 2013 con la ayuda de sus hijos. El objetivo era mostrar "las cosas bonitas" de su ciudad natal y "venderla bien" porque "las cosas feas ya las sabemos".

La idea surgió mientras Olea veía algunas páginas de fotos antiguas en Facebook. "Se hacían pesadas", reconoce. Entonces, se le ocurrió crear una donde se pudieran contemplar imágenes de otro tiempo mezcladas con instantáneas actuales. "De ahí el nombre. No quería mostrar otra cosa", advierte. Su página se ha convertido en un estupendo escaparate de lugares señeros y desaparecidos en la ciudad.

Explanada de la Estación (1910). Archivo Fotográfico de la UMA

Ofertas para comprar la página

Este vecino de Santa Paula tiene ya 170.000 seguidores en la red social, a la que le llegan ofertas de empresas extranjeras de vez en cuando para comprar la página e incluso poner publicidad. Manuel se ha resistido aún estando en paro con 62 años. "Será porque tenemos bastantes adeptos. Lo he rechazado porque si no me cargo la página", señala en una entrevista con EL ESPAÑOL de Málaga.

Manuel suele bucear en el Archivo Municipal y en el fondo fotográfico del Centro de Tecnología de la Imagen de la UMA para pescar algunas de sus instantáneas con un valor histórico y artístico importante. También le envían fotos a las redes sociales o a su móvil algunos particulares y amigos; además de subir postales antiguas nada comerciales. "Algunas no las publico porque están repetidas", precisa.

Este malagueño nacido en Dos Aceras cuenta con la inestimable ayuda de tres colaboradores: Maribel, encargada de subir unas cinco fotos a las dos de la tarde; Eloisa, que pone y envía imágenes actuales del centro y de los amaneceres con el mar Mediterráneo de fondo; y su hermano, que publica de vez en cuando. "Yo organizo y publico también. Ultimamente programo mucho", relata.

Una postal de la Coracha publicado por la página.

Historia de Málaga

La página muestra la evolución de la ciudad a lo largo de los tres últimos siglos (la más antigua data de mediados del siglo XIX). El público puede ver desde un paisaje mediterráneo como la Playa de la Malagueta en 1870 (que luego pasa a estar llena de turistas y bloques a pie de playa), la Explanada de la Estación en 1910 o la histórica nevada del 3 de febrero de 1954, que cubrió la ciudad con un manto blanco.

Entre las fotos más comentadas están las antiguas de los años 70 y 80 en color (como una de Calle Larios llena de coches). "Suelen gustar las que no emulen la típica postal de la ciudad. De Gibralfaro y Larios también, aunque estén muy vistas. Sin olvidar las fotos de las luces de Navidad en el centro", señala el gestor de la página, cuya imagen favorita le concierne y tiene que ver con su memoria sentimental: aparece con su hermano de pequeño echándole de comer a las palomas en el Paseo del Parque.

Málaga ayer y hoy evidencia la pérdida de patrimonio y cómo la capital ha crecido de manera descontrolada y ha destruido símbolos arquitectónicos únicos como La Coracha, un barrio típico andaluz, al pie de la Alcazaba, con casitas blancas y suelos empedrados. De aquel lugar, demolido por completo en el marco de una operación urbanística bastante criticada, quedan sólo testimonios fotográfios y postales que la página comparte.

Calle Larios repleta de coches en una postal

El espacio en Facebook tiene como foto principal al icónico cenachero, el vendedor de pescado que en sus cenachos llevaba el producto fresco de la bahía de Málaga pregonándolo por las calles de la ciudad. También comparte imágenes del biznaguero en pleno centro, otro popular símbolo de la ciudad.

Guerra Civil

Hay una comunidad formada en torno a la página donde cada día comentan decenas de personas. A pesar de la enorme popularidad, Manuel no se autocensura y sube fotos de todo tipo, a excepción de imágenes tomadas durante la Guerra Civil española porque "causa enfrentamientos entre personas de diferentes ideologías con insultos y las termino eliminando. Es la parte negativa", se lamenta.

"Están bastante bien las redes. Es una cosa muy diferente porque he vivido sin móvil. No suele usar mucho WhatsApp. Sólo para hablar con familiares", explica este vecino que se conoce muy bien la zona de la Carretera de Cádiz y la cercana a Carlos Haya porque nació allí. Después vivió en Capuchinos, en el barrio de Dos Hermanas y finalmente en Santa Paula.

Carretera de Cádiz tras la nevada. Febrero de 1954. Archivo Fotográfico de la UMA

Antes de la pandemia quedaba para hacer fotos con varios amigos. Los encuentros se desarrollaban sobre todo en la playa para captar imágenes de los amaneceres. El centro prácticamente no lo pisa. Una de sus colaboradoras se encarga de retratar la zona con su cámara.

A Manuel le llegan muchos mensajes cada día de gente de todo el mundo agradeciéndole su labor y pidiéndole fotos de calle donde aparecen. "La mayoría de seguidores son de aquí y algunos de fuera. Me han llegado a escribir desde Nueva York", dice orgulloso.

El fundador de la página no tiene trabajo en la actualidad. Siempre se ha dedicado a la construcción o a repartir puerta a puerta (de ahí que se sepa muchas de las calles de la ciudad al dedillo). Este proyecto le da fuerzas y le tiene entretenido. Para los casi 170.000 seguidores de su proyecto, es una agradable forma de evocar una Málaga pasada con mucho valor histórico, y sobre todo sentimental.

