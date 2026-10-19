Un momento del Pleno de Vélez-Málaga celebrado este lunes. Ayuntamiento de Vélez Málaga

Vélez-Málaga inicia el proceso para elegir a su nuevo alcalde tras la dimisión de Jesús Lupiáñez

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Vélez-Málaga celebra un pleno extraordinario tras la dimisión del hasta ahora alcalde, Jesús Lupiáñez. Jesús María Claros, actual concejal de Infraestructuras y diputado provincial, será designado como el nuevo regidor de la localidad. María Josefa Terrón se incorporará como nueva concejala del PP en el consistorio tras la renuncia de Lupiáñez a su acta. Se ha abierto un plazo de 10 días para formalizar la toma de posesión de la edilesa y proceder a la elección del nuevo alcalde.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha iniciado el proceso para elegir a su nuevo alcalde tras la dimisión presentada por Jesús Lupiáñez el pasado 14 de octubre.

Este lunes ha celebrado un pleno extraordinario con un único punto del día, en el que se ha dado a conocer la renuncia de Lupiáñez y se han iniciado los trámites para el próximo nombramiento.

La alcaldesa en funciones que ha presidido el pleno ha sido Lourdes Piña aunque, según indicaron fuentes del PP, el próximo alcalde de Vélez-Málaga será Jesús María Claros, concejal de Infraestructuras y diputado provincial, entre otros cargos.

Tendrá hasta mayo, cuando se celebren las próximas elecciones municipales, para convencer a los vecinos de esta localidad malagueña de que es la mejor opción para repetir en el cargo.

Lupiáñez dejó la alcaldía y su puesto de concejal, por lo que ahora el PP nombrará a un nuevo concejal en el consistorio veleño. Va a ser María Josefa Terrón, siguiente candidata en la lista en las municipales de 2023.

Una vez recibida la credencial y completada la documentación preceptiva, se convocará una nueva sesión plenaria extraordinaria en la que se formalizará la toma de posesión de la nueva concejala, de acuerdo con los requisitos legales, y se procederá a la elección del nuevo alcalde de Vélez-Málaga.

Se establece un plazo de 10 días para la elección de Claros como nuevo regidor en función del artículo 40.5 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.