Vélez-Málaga se despide de su Feria de San Miguel 2026 con una gran respuesta de público: “Ha sido un auténtico éxito”

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LO ESENCIAL Las claves La Real Feria de San Miguel 2026 de Vélez-Málaga cierra tras seis días con un balance muy positivo del Ayuntamiento y una alta afluencia de vecinos y visitantes. La Feria de Noche registró una respuesta especialmente destacada, con la Caseta Oficial llena en los conciertos de Camela, Cali y El Dandee, Salistre y María del Monte. La programación, con más de un centenar de actividades, consolidó espacios como la zona infantil de calle Canalejas y mantuvo la tradición de la Feria de Ganado. El Ayuntamiento destaca la contribución de cofradías, asociaciones, artistas locales y los dispositivos de seguridad y servicios, en una edición sin incidencias destacables.

La Real Feria de San Miguel 2026 de Vélez-Málaga llega a su fin y lo hace con un balance muy positivo por parte del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, después de seis días en los que la ciudad ha vuelto a salir a la calle para disfrutar de una de sus celebraciones más importantes del año.

La respuesta de vecinos y visitantes, tanto en las diferentes zonas de la Feria de Día como en el Recinto Ferial, donde este año la Feria de Noche ha experimentado una respuesta de público especialmente destacada, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

Lourdes Piña, concejala de Tradiciones Populares ha destacado que el Ayuntamiento ha mantenido la apuesta por un modelo de Feria que viene funcionando en los últimos años, con una programación pensada para que San Miguel se disfrute tanto en las calles y plazas del centro como en el Recinto Ferial.

La Feria de San Miguel 2026 de Vélez-Málaga. Ayuntamiento de Vélez-Málaga

Una fórmula que vuelve a tener una respuesta muy positiva por parte de vecinos y visitantes y que permite que la Feria mantenga su esencia y, al mismo tiempo, siga incorporando espacios y propuestas que complementan la celebración.

Entre estos espacios, Piña ha querido destacar especialmente la zona infantil instalada en la calle Canalejas, una iniciativa que se viene desarrollando desde hace varios años y que se ha consolidado como uno de los puntos de referencia para las familias durante la Feria.

“La zona infantil de Canalejas se ha convertido ya en un espacio que los niños esperan y que las familias hacen suyo. Llevamos varios años apostando por ella y cada edición comprobamos que ha sido un auténtico éxito. Queremos que los más pequeños también tengan su espacio dentro de nuestra Feria y que puedan disfrutarla junto a sus familias”, ha señalado.

La Feria de Ganado, una de las propuestas más vinculadas a la tradición de San Miguel, también ha vuelto a contar con una excelente acogida.

La presencia de ejemplares y la participación de ganaderos y profesionales han permitido mantener vivo uno de los elementos más tradicionales de esta celebración, acercando además esta parte de nuestra cultura y nuestras raíces a vecinos y visitantes.

El papel fundamental de colectivos y asociaciones

La concejala ha querido dedicar una parte especial del balance a las cofradías, hermandades, asociaciones y colectivos que han instalado sus barras y han participado activamente en la Feria de Día, contribuyendo a generar ambiente y dando contenido a las distintas zonas de celebración.

Piña ha destacado igualmente la participación de los grupos y artistas locales, las academias de baile, los coros y las diferentes formaciones que han formado parte de la programación, contribuyendo a que la Feria no sea únicamente una sucesión de grandes conciertos, sino también un escaparate de la cultura popular y del talento de la ciudad.

Uno de los aspectos que la concejala ha querido poner especialmente en valor ha sido la extraordinaria respuesta registrada en la Feria de Noche.

Las actuaciones de Camela, Cali y El Dandee, Salistre y María del Monte, junto al resto de la programación, han conseguido una gran respuesta por parte del público, con la Caseta Oficial llena durante los grandes conciertos.

La programación musical formaba parte de una oferta que este año volvió a superar el centenar de actividades.

Una Feria que se desarrolla con normalidad

Lourdes Piña también ha querido destacar que la Real Feria de San Miguel se ha desarrollado sin incidencias destacables, gracias al trabajo coordinado de los diferentes servicios y dispositivos desplegados durante estos días.

En este sentido, ha trasladado su agradecimiento a la Policía Local, Policía Nacional, Protección Civil, servicios sanitarios, seguridad privada, servicios municipales de limpieza y al conjunto de trabajadores que han hecho posible el desarrollo de la Feria, así como a todas las personas que han participado en la organización.

"El mejor balance que podemos hacer de esta Feria es ver cómo Vélez-Málaga la ha vivido, la ha disfrutado y, sobre todo, la ha hecho suya. Hemos vuelto a tener nuestras calles llenas durante el día y hemos visto una respuesta extraordinaria por las noches. Creo que eso demuestra que San Miguel sigue siendo una feria muy viva, muy nuestra y que tiene capacidad para reunir a generaciones muy diferentes”, ha apuntado Piña.