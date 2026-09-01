Éxito de la Noche en Vela en Vélez-Málaga: participaron unas 50.000 personas

Un momento de la presentación del balance. Ayuntamiento de Vélez Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Noche en Vela de Vélez-Málaga reunió a unas 50.000 personas, la mayor asistencia desde su creación. El evento contó con diez zonas de actividades culturales, incluyendo conciertos de David De María y Gonzalo Hermida. La celebración permitió a los asistentes descubrir el patrimonio histórico del municipio en un ambiente festivo. La Noche en Vela se consolida como uno de los principales acontecimientos culturales y turísticos de la provincia de Málaga.

Éxito de la Noche en Vela de Vélez-Málaga. El Ayuntamiento de la localidad afirma que este año han acudido 50.000 personas, siendo la edición más multitudinaria desde su creación.

El centro del municipio se convirtió en un gran espacio cultural. Se organizaron diez zonas con distintas actividades.

"La Noche en Vela ha alcanzado una nueva dimensión y que ya podemos hablar de uno de los grandes acontecimientos culturales y turísticos de la provincia de Málaga", ha asegurado la concejala de Tradiciones Populares, Lourdes Piña, al hacer el balance.

Hubo conciertos de David De María y Gonzalo Hermida, así como todo tipo de espectáculos para diferentes edades.

La celebración permite recorrer y descubrir espacios patrimoniales de la ciudad en un contexto diferente al habitual, combinando patrimonio, música, cultura, gastronomía, comercio, artesanía y ocio.

Esta característica convierte a la Noche en Vela en una de las principales herramientas de promoción exterior de Vélez-Málaga, al proyectar la imagen del municipio y de su patrimonio ante miles de visitantes.

“Tenemos un patrimonio extraordinario y la Noche en Vela consigue algo que para nosotros es fundamental: que miles de personas conozcan, recorran y disfruten nuestro casco histórico. Es probablemente el mejor escaparate turístico que tiene hoy Vélez-Málaga”, ha explicado Piña.