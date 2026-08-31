Vélez-Málaga reserva 1.000 metros cuadrados en pleno centro histórico para hacer vivienda protegida

Un momento del pleno de este 31 de agosto del Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Ayuntamiento de Vélez Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Vélez-Málaga reserva más de 1.000 m² en el centro histórico para construir vivienda protegida. Las parcelas vacantes en Pescadería Vieja serán habilitadas temporalmente como zona de aparcamiento mientras avanzan los trámites para la vivienda. Se aprueba la adaptación del Reglamento de la Comisión Técnica del Centro Histórico para agilizar licencias y actuaciones urbanísticas. El Pleno ratifica la concesión de los Escudos de Oro 2024 a varias personalidades y entidades locales, con entrega prevista el 14 de septiembre.

La falta de vivienda preocupa en la mayoría de grandes municipios de Málaga y cada uno está intentando resolverla como puede.

El Pleno del Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha aprobado este lunes reservar más de 1.000 metros cuadrados en pleno centro histórico para hacer vivienda protegida.

En concreto, ha dado luz verde al expediente del proyecto de delimitación del área de reserva de terrenos para la ampliación del Patrimonio Municipal del Suelo en el enclave de Pescadería Vieja.

El área de reserva comprende cuatro parcelas vacantes y colindantes entre sí. "Al mismo tiempo, la actuación supone un nuevo paso en la recuperación y revitalización del Centro Histórico de Vélez-Málaga, concretamente en una zona que presenta actualmente un estado deficiente debido, entre otros factores, a la progresiva pérdida de población registrada durante los últimos años", indican desde el consistorio veleño.

En el ayuntamiento detallan que "mientras avanzan las diferentes gestiones administrativas necesarias para hacer posible la construcción de las viviendas, el Consistorio tiene previsto adecentar y habilitar temporalmente estas parcelas como zona de aparcamiento, dando respuesta además a una necesidad existente en el Centro Histórico y poniendo en uso un espacio que actualmente se encuentra vacante".

Por otra parte, el Pleno también ha aprobado el Reglamento de la Comisión Técnica del Centro Histórico de Vélez-Málaga, adaptándolo al nuevo marco normativo.

La modificación permitirá agilizar la tramitación de expedientes, licencias y actuaciones urbanísticas en el Centro Histórico, facilitando además la aplicación de figuras como las declaraciones responsables cuando la normativa lo permita.

Liquidación del Presupuesto

Otra de las cuestiones que se ha llevado a cabo ha sido la aprobación de la liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, que arroja un remanente positivo de 9.134.143,09 euros.

"El resultado refleja la solidez de las cuentas municipales y permite al Ayuntamiento afrontar nuevos compromisos y seguir destinando recursos a actuaciones en beneficio de los vecinos, entre ellas asumir el incremento del precio del agua en alta para evitar que repercuta directamente en los hogares, así como avanzar en la amortización de deuda con entidades financieras", afirman desde el equipo de gobierno liderado por el alcalde Jesús Lupiáñez.

Se ha aprobado la moción relativa a instar a la Consejería de Salud y Consumo y a la Dirección del Hospital Comarcal a estudiar la apertura de la cafetería del complejo hospitalario, reclamando la puesta en funcionamiento de este servicio para mejorar la atención y comodidad de pacientes, familiares y profesionales.

También ha recibido el respaldo del Pleno la propuesta para reclamar la financiación pública de los tratamientos del Alzheimer, así como la creación de un servicio de Neurología en el Hospital Comarcal de la Axarquía, reforzando la atención especializada que reciben los vecinos de la comarca.

En el apartado de asuntos urgentes, el Pleno abordó la moción relativa a la paralización de la Tasa de Residuos, que finalmente fue rechazada, después de que la Junta de Gobierno Local, celebrada esta mañana, acordara previamente mantener una reunión de trabajo con el Patronato de Recaudación Provincial para revisar las incidencias comunicadas durante los últimos días por comerciantes, autónomos, profesionales y empresarios del municipio.

El objetivo de este encuentro será analizar conjuntamente los casos trasladados, comprobar las posibles incidencias detectadas en los recibos emitidos y, en su caso, adoptar las medidas necesarias para proceder a su subsanación.

Premios Escudos de Oro

Ya se anunció el pasado 24 de agosto y el Pleno lo ha ratificado este lunes. El Club Ciclista Veleño, Elsa Ríos, Rafael Garrido Hierro, ‘Rafita’, Diego Díaz Marín y el Parque de Bomberos de Vélez-Málaga recibirán los Escudos de Oro de Vélez Málaga de este año.

El acto será el 14 de septiembre en el Teatro del Carmen.