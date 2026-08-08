Un detenido por presunta violencia de género tras atrincherarse y amenazar con incendiar una casa en Almayate

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Las claves Generado con IA Un hombre de 54 años fue detenido en Almayate por presunta violencia de género tras atrincherarse en una vivienda. El sospechoso amenazó con prender fuego al inmueble, lo que motivó una intervención policial durante la medianoche del jueves al viernes. No se registraron daños personales como resultado del incidente, según fuentes policiales. El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vélez-Málaga.

La Policía Nacional ha detenido en Almayate, en el municipio de Vélez-Málaga, a un hombre de 54 años como presunto responsable de un delito relacionado con violencia de género después de que se atrincherara en el interior de una vivienda y amenazara con prenderle fuego al inmueble.

El arresto se produjo durante la medianoche del jueves al viernes, según han confirmado fuentes de la Policía Nacional.

Los agentes localizaron al sospechoso en el interior de la vivienda, donde permanecía atrincherado.

Durante el episodio, el hombre habría amenazado con prender fuego al inmueble, una situación que requirió la intervención policial para garantizar la seguridad de las personas implicadas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, pese a la situación de tensión no hubo que lamentar daños personales como consecuencia de los hechos.

El detenido permaneció bajo custodia policial hasta su puesta a disposición judicial. A mediodía del viernes fue trasladado al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Vélez-Málaga, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.